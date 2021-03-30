南卡哥倫比亞反歧視亞裔集會 華裔社區：沉默不是美德

哥倫比亞僑領趙濟民呼籲亞裔同胞發聲，齊心對抗暴力和歧視（攝影/李君蘭）

由南卡 大學學生平權組織Coalition to Fire David Voros牽頭的的反仇恨亞裔 集會，27日在哥倫比亞市州議會大樓前舉行。現場有包括亞裔、非裔、白人多個族裔參加，大家呼籲停止歧視、仇恨和暴力，路過車輛亦紛紛鳴笛表示支持。

參加集會的人群中有很多非亞裔，他們紛紛表示「我們在一起」。(記者李君蘭／攝影)

當天，哥倫比亞華人協會、台灣同鄉會等多位華裔社區代表亦參加。南卡大學校園民主協會主席沃克曼(Lauryn Workman)發表反仇恨演說，號召各族裔一起反抗種族歧視 和暴力，表示停止暴力和仇恨要從此刻做起。趙濟民、鄧薦宇等華裔社區代表發聲，呼籲亞裔同胞都要對仇恨說「不」，不要再沉默，齊心對抗暴力和歧視，為自己和子孫後代爭一片安全和平的生活空間。

●●哥倫比亞華協號召華裔，不要再沉默，要對仇恨說「不」。(記者李君蘭／攝影) 勞倫發表反仇恨演說，號召各族裔團結一致，反對種族歧視和暴力行為。(記者李君蘭／攝影)

集會之後，包括前南卡瑞琪璉(Richland)圖書館館長林麗雪、哥倫比亞東點和夏洛特東航學校創始人吳憲、哥倫比亞中文學校校長陸雨晴、維克森林大學研究生院副院長朱超威、南卡大學國際交流項目協調員王琳等在內的一些南卡華裔教育專家應邀接受了WTLX的專訪，就如何從根本上消除歧視進行了深入的討論。與會專家討論認為，種族間的衝突、矛盾、歧視等，很多是因為溝通不夠，大家相互不了解；而要從根本上消除歧視，就要從教育入手，將種族平等的種子通過教育深埋入各族裔孩子們的心中。他們也表示，正著手成立一個非營利組織，旨在推廣亞裔文化、增進各族裔間了解，並擬設立基金和獎學金，以資助有志之士在提高各族裔多元文化意識領域做出努力。

南卡大學Coalition to Fire David Voros代表發言，支持少數族裔對抗暴力和歧視。(記者李君蘭／攝影)

而日前南卡少數族裔事務委員會(SCCMA)下屬的美國亞裔太平洋島民(AAPL)顧問委員會也召開視頻會議， 討論並計畫社團能為保護少數族裔安全做些什麼。會上一些人講述了被歧視的經歷，其中趙憶嫺說，她剛搬到這裡時才上小學，也是被歧視。

南卡華裔社區代表趙濟民呼籲亞裔同胞，沉默不是美德。

SCCMA執行董事達科斯塔(Delores Dacosta)指出，對於近日的暴力事件表示沮喪和憤慨，不會再袖手旁觀或沉默地接受。

在反仇恨亞裔集會中，抗議者高舉 “為正義而鳴笛” 的標語，路過的車輛紛紛鳴笛表示支持。(記者李君蘭／攝影)

委員會成員何文迪(Wendy Early)表示，「雖然隱忍和沉默是我們文化的一部分。但是現在歧視和排外誹謗越演越烈，我們必須要改變。亞裔需要發聲，我們的聲音需要被聽到。」

委員會表示，消滅歧視的癥結在教育，把孩子從小就教育好，讓種族平等、多元化的理念在他們心中紮根，這樣他們長大了就會相互尊重。