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按摩院槍案…防衝動購槍 喬州議員提案買槍須等5天

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞城按摩院槍案之後，喬州州議會提出法案，要求購槍需有五天等待期。(美聯社)
亞城按摩院槍案之後，喬州州議會提出法案，要求購槍需有五天等待期。(美聯社)

上周亞特蘭大地區發生的按摩院槍案，造成八人死亡。此事件促成了喬治亞州議會中民主黨人提出多項新提案，包括買槍需要五天等待期、建立全州911熱線翻譯系統，並為執法人員加強外語培訓。

然而，此些法案能在31日立法會議結束前通過的可能性極低，而任何限制槍枝權的提案都可能遭到共和黨的強烈反對。

根據警方指出，16日槍案的嫌犯朗恩(Robert Aaron Long)在當天購買了槍枝，然後立刻大開殺戒。

據美聯社報導，買槍五天等待期法案提案者之一的民主黨州議員帕克(Sam Park)說，等待期可能讓民眾在購槍之前的衝動或憤怒消退。

帕克承認，由於州議會多數及州長都是共和黨，該法案不太可能在喬州通過，但他表示，槍支管制無疑將成為2022年全州選舉的重要議題。

反對該法的共和黨州議員哈伯(Tyler Harper)則表示，沒必要在公民已具備及可行使的憲法權利上增加負擔。

民主黨提出的另兩項法案將增加少數民族與執法部門間的溝通：其中一項將要求喬州緊急通信管理局(Georgia Emergency Communications Authority)為911熱線設置一個全州的翻譯系統，另一項則將對喬州執法人員進行英語以外的語言培訓。

提案的民主黨州議員拉赫曼(Sheikh Rahman)表示，自己是孟加拉移民，社區內民眾也來自100多個國家，說100多種不同的語言。這些人在緊急時刻與執法人員的溝通是個大問題。

儘管911接線中心的負責人承認翻譯是一個大挑戰，但他們表示許多中心已使用即時翻譯服務來克服此問題。

巴羅郡(Barrow)E-911的經理賴特(William Wright)是喬州緊急通信管理局的秘書。他說，每個應急調度中心都是由當地自行營運，可能有所不同，但使用翻譯服務在喬州內很普遍。

他表示，接線員可撥打一個電話，之後便有翻譯會上線。這會比嘗試雇用精通多種語言的接線員更為實用。賴特說：現在喬州民眾及所說語言如此多元，很難找到一個會說各種語言的人來911中心工作。

拉赫曼並表示，希望執法人員可有一些「基礎培訓」，並使他們能輕鬆地找到口譯人員。他建議警員可隨身攜帶字卡，上面帶有一些外語的基本短語，能方便雙方開始溝通。

帕克舉了上周罹難者Delaina Ashley Yaun的丈夫Mario Gonzalez在槍案後被警方上銬扣留了四小時為例，說明為何警察需要更好的培訓以與少數族群打好交道。

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