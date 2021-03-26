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台經濟部長王美花視訊演說：疫情凸顯台半導體業重要性

【亞特蘭大訊】
中華民國經濟部長王美花。(經文處提供)
中華民國經濟部長王美花。(經文處提供)

亞特蘭大台北經濟文化辦事處及亞特蘭大環球報(Global Atlanta)合辦的「台灣：創新、投資與美國在亞洲貿易的未來」(Taiwan：Innovation, Investment and the Future of U.S. Trade in Asia)日前舉辦，由中華民國經濟部長王美花向美東南區人士發表視訊演說，並有N95口罩發明人蔡秉燚博士針對防疫技術創新等面向，說明革新口罩技術及強化耐用程度的方法。受邀與談人包括經文處處長王翼龍及經濟組組長陳新發、大亞特蘭大商會副總裁John Woodward、世界台商聯合總會候任總會長王德博士及梧桐創投公司專家尹立伯博士，分別就科技產業鍊，經貿，台灣防疫及捐贈口罩、兩地女性創業合作交換意見，共218人報名參與。

田納西州經濟廳廳長Bob Rolfe開場致詞時表示，台灣是田州珍視的貿易夥伴，多家台商投資田州，去年田州出口至台灣貿易額達2億多元，疫情下逆勢成長4.3%，歡迎台灣持續投資田州。

王美花說，疫情凸顯台灣半導體產業對全球供應鏈的重要性，最佳例證是政府協調廠商增產、優先提供車用晶片及調整時程，協助解決全球車用晶片短缺危機。台灣成為美國在5G、人工智慧、電動車及智慧機械供應鏈體系的創新夥伴。近來Google、3M及微軟在台設立研發中心，即顯示台美產業互補及垂直整合關係。拜登政府上台後美國經濟復甦，台灣運用「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)平台，可在人工智慧、5G及電動車等高端科技供應鏈、綠能創新、戰略儲備產業，加速深化雙方經貿關係。

與會重要人士另包括美東南各州州政府主管經貿事務的資深官員，如阿拉巴馬州經濟廳國際貿易主任Hilda Lockhart、喬治亞州經濟廳副廳長Scott McMurray、農業廳貿易行銷主任Paul Thompson、北卡羅來納州經濟發展署業務經理Nathaniel Dick、南卡羅來納州經濟廳幕僚長Clarke Thompson、台灣貿易事務負責人Wally Wang、大亞特蘭大商會國際貿易主任Michael Theisen-Jones等。

上排左起：亞特蘭大環球報主編Trevor Williams、梧桐創投公司專家尹立...
上排左起：亞特蘭大環球報主編Trevor Williams、梧桐創投公司專家尹立伯博士、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、大亞特蘭大商會副總裁John Woodward、世界台商聯合總會候任總會長王德博士、駐亞特蘭大辦事處經濟組組長陳新發。(經文處提供)

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