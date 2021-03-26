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生技業大老許照惠 獲頒玉山僑務專業獎章

記者陳文迪／佛州報導
許照惠(左)長期奉獻，駐邁經文處處長錢冠州代表中華民國僑務委員會頒贈玉山專業僑務獎章。(朱軒玟提供)
許照惠(左)長期奉獻，駐邁經文處處長錢冠州代表中華民國僑務委員會頒贈玉山專業僑務獎章。(朱軒玟提供)

生技業大老，僑務諮詢委員許照惠博士長期奉獻僑社，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州日前代表中華民國僑務委員會頒贈玉山僑務專業獎章。邁阿密台灣商會、佛州台灣廠商聯誼會、南佛州台灣同鄉會及南佛州台灣人公共事務會等僑團負責人及代表出席觀禮。

錢冠州讚揚許照惠博士為佛州台美人之光，平時低調儉僕，為善不欲人知，長期熱心僑界公益，造福學子，亦回饋台灣，獲頒玉山僑務專業獎章實至名歸，也是中華民國政府對她長期服務貢獻的肯定。

許照惠表示，感謝經文處與僑委會頒發獎章，她熱愛自己的工作，平日只是埋首研究，從沒想到會獲獎。

許照惠旅居佛州超過40年，於1986年創辦IVAX藥廠，進行研發並生產全球性處方藥物，2006年獲以色列Teva藥廠高價購併，成為全球最大藥廠。2007年許照惠再創OPKO公司，從事診斷醫學產品研發，並赴台灣設立研發小組。

為協助台灣發展生技產業，許照惠捐贈二幢教學大樓給母校國立台灣大學。她並為專攻新藥研究的OPKO公司引進新的投資方式，透過股權交換，投資不同形態的科技公司，藉新技術降低風險，讓台灣有意從事生醫投資者引為參考。

許照惠為慈濟基金會榮譽董事，無償提供房舍供該邁阿密連絡處及中文學校使用，亦積極參與該處活動。

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