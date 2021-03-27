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華人天主教堂為亞城槍案死者祈禱籲保護無辜者 消除種族仇恨 結束族裔暴力

亞特蘭大訊
華人天主教會彌撒為亞特蘭大按摩店和水療店槍擊案中受害人祈禱。
華人天主教會彌撒為亞特蘭大按摩店和水療店槍擊案中受害人祈禱。

位於喬治亞州Norcross的耶穌聖名華人天主堂(The Holy Name of Jesus Chinese Catholic Mission)在3月21日主日彌撒中，特別為發生在16日亞特蘭大按摩店和水療店槍擊案中八名受害人祈禱。當天本堂神父劉兆偉先邀集所有教友於彌撒前，拜苦路獻給受害者及其家人，祈求天主治癒他們所受的傷害；並且在彌撒開始時，由八名教友點燃八枝特殊的蠟燭，以紀念因仇恨犯罪而喪生的死者。

當天彌撒中的信友禱詞，也特別祈願天主的愛保護無辜者，治癒種族仇恨所留下的傷口，並早日結束美國的種族暴力行為而祈禱。

亞特蘭大天主教教區總主教Gregory J. Hartmayer在槍擊事件發生次日，發表聲明對被謀殺的八人和受到影響的家庭、社區感到悲傷，他強調：「我們必須支持所有暴力受害者，並聲援我們社區中的弱勢群體。我呼籲所有天主教徒以愛心和保護與您的鄰居接觸。我們必須努力保護整個社區，反對任何攻擊，積極致力於結束各種種族主義和歧視。」

耶穌聖名堂是美國東南區唯一一個擁有自己教堂的華人天主教堂，教友為來自台灣、中國、香港、東南亞等地的華人，也有主流社會和其他少數族裔成員。劉兆偉神父表示，在過去的一年中，針對亞裔的仇恨罪行和事件不斷增加，亞裔團體除了忍受疫情大流行之外，還額外地承擔種族仇恨的沈重負擔。耶穌聖名華人天主堂作為一個信仰團體，他懇請所有的兄弟姊妹們為仇恨犯罪的受害者祈禱，並祈求保護無辜者，消除種族仇恨的傷口及結束種族暴力。

據了解，在此次按摩店槍案罹難的亞裔婦女中，楊氏亞洲按摩店(Young's Asian Massage)華裔店主譚小潔(Xiaojie Tan)，為來自廣西天主教老教友家庭的教友。她的殯葬彌撒是在天主教堂舉行。

美國社會中針對亞裔日益嚴重的歧視和暴力問題，劉兆偉神父指出，如果經歷或目睹罪行，並希望找人談談，可隨時聯繫他，天主教會團體會提供協助，及提供其他其他可用的資源。聯絡電話：678-691-3261，電郵：[email protected]，教堂地址：5395 Light Circle NW, Norcross, GA 30071，網站：https://hnojatl.org。

教友點燃代表著紀念死者的蠟燭。
教友點燃代表著紀念死者的蠟燭。
華人天主教堂為按摩店槍案八名死者祈禱。
華人天主教堂為按摩店槍案八名死者祈禱。
八名天主教教友在神父劉兆偉的引領下，點上蠟燭。
八名天主教教友在神父劉兆偉的引領下，點上蠟燭。

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