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亞美公義促進中心籲連署譴責厭女症、系統性暴力和白人至上主義

亞特蘭大訊
左起為受害者Hyun Jung Grant，Paul Andre Michels，譚小潔Xiaojie Tan，Delaina Ashley，和Yaun Gonzalez。(圖片來自GoFundMe; Kennesaw Police Department/Facebook)
左起為受害者Hyun Jung Grant，Paul Andre Michels，譚小潔Xiaojie Tan，Delaina Ashley，和Yaun Gonzalez。(圖片來自GoFundMe; Kennesaw Police Department/Facebook)

全美公益組織「亞美公義促進中心」(Asian Americans Advancing Justice, AAAJ)發表聲明，譴責厭女症、系統性暴力和白人至上主義。聲明表示，3月16日包括6名亞裔婦女在内8人於北喬治亞州三個不同的水療按摩院被殺害，在此同時2020年反亞裔仇恨事件上升近150%，亞裔婦女以雙倍比率成為可能的受害目標。這些事件與美國歷史深遠的白人至上主義、系統性種族主義和基於性別的暴力有關，並且是以全美為範圍的反亞裔暴力行為。

AAAJ呼籲信以英文、中文、韓文和越南文發出，指出當亞裔在悲痛和對今次悲劇作反應時，我們必須帶頭關心哪些最直接受到影響的受害人和他們家庭的需要。他們必須接受社區關懷，優先評估和認真處理包括精神健康、法律、就業和移民服務提供語言適切的支援。

聲明強調必須堅定不移地譴責厭女症、系統性暴力和白人至上主義，並且投資於長線的解決之道，能認真處理亞裔社區内的暴力和仇恨的根本原因的，拒絕接受僅僅是增加警力或監禁，作為解決方案。

聲明說，多個世紀以來，亞裔社區成了性別歧視、仇外心理、資本主義和殖民主義所招致永久存在問題的代罪羊。最初亞裔被帶進美國，為的是增加勞動力的供應和保持工資低廉，但卻與此同時卻遭到歧視性法律和政策噤聲的對待，例如自1882年的排華法(Chinese Exclusion Act)，到第二次世界大戰期間禁閉日裔美國人，到美國主導的東南亞軍事衝突逼使難民遷移，到後9/11事件時期針對穆斯林和東南亞社區的監視，到移民及海關執法局(ICE)突擊檢查東南亞社區和亞裔擁有的工商業，亞裔社區一直受到白人至上主義的攻擊。

另外，有色人種工薪階層不成比例地承受著新型冠狀病毒病(COVID-19)持續疫症大流行的苦難。前總統川普又毫不留情地將亞裔打成疫症大流行的替罪羊，加劇了對亞裔商業東主和前線工人的衝擊，同時對現存的種族主義煽風點火。將亞裔婦女性慾亢進化和將反有色人種婦女、移民婦女和貧窮婦女的暴力廣泛正常化，令亞裔婦女尤其脆弱無助。反亞裔的仇恨事件於2020年上升近150%，亞裔婦女以雙倍的比率可能成為目標。

AAAJ號召盟友站在一起悲痛和團結一致，反對系統性種族歧視與基於性別的暴力。反亞裔社區的暴力是針對所有有色人種，包括黑人、拉丁裔和原住民社區在内的更大的暴力和種族歧視系統的一部分。

聲明說：「在這個危機時刻，讓我們走到一起並建立公正社區；無論在哪裏，我們都安全，工人得到有尊嚴和尊重的對待，我們所有的親人都蓬勃發展。」

完整中文內容可參閱：https://www.advancingjustice-atlanta.org/community-response-cn，簽名支持亞美公義促進中心行動，個人：https://bit.ly/2ORqB63，社團：https://bit.ly/3ceSLRb。亞美公義促進會同時還設立捐款網站：https://actionnetwork.org/fundraising/support-georgias-asian-american-community，捐贈目的在幫助3月16日亞城按摩店槍案受災者及其家人，而且所有捐款將直接用於支持受害者及其家人。

亞裔 種族歧視 白人至上

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