喬州16歲以上居民 25日起可打新冠疫苗

亞特蘭大賓士體育館將成為美東南區最大的疫苗接種點。圖為美國陸軍進駐，協助其營運。(美聯社)

喬治亞州 州長坎普(Brian Kemp)23日宣布， 16歲以上的州民自25日起即可接種COVID-19疫苗 。

周二早些時候，坎普參觀了位於亞特蘭大賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)的大規模疫苗站。在聯邦緊急事務管理署(FEMA)和國防部的協助及準備下，此點將成為美東南區最大的接種站。官員們表示，希望每周在此為4萬2000人接種疫苗。

民眾可至八個由州政府所營運的大規模接種點接種，詳情可查看：myvaccinegeorgia.com。亦可在各郡衛生部門營運的接種點及私人藥局，包括Publix、Kroger、沃爾瑪(Walmart)、Walgreens和CVS預約注射。

喬州 公衛署表示，對於16和17歲者，輝瑞(Pfizer)是目前唯一獲批准可使用的疫苗。

另外，公衛署表示，該州牛頓郡(Newton)已發現首例新冠病毒巴西變異株P.1，該病毒株具有極強的傳染性，並可能重新感染已康復的患者。

目前根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC)的數據，全美目前共發現了54例P.1變異病例。

同時，根據公衛署的數據，在喬州發現的其他新冠病毒變異株案例繼續增加，其中包括351例的英國變異株和15例的南非變異株。