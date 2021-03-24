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北卡華裔二代拍片關注對亞仇恨犯罪 列述1年多來事件

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡華裔第二代陳高怡(Chloe Chan)組織的亞裔美國人新聞網(Asian American News Network, AANN)推出亞裔仇恨犯罪影片。(影片截圖)
北卡華裔第二代陳高怡(Chloe Chan)組織的亞裔美國人新聞網(Asian American News Network, AANN)推出亞裔仇恨犯罪影片。(影片截圖)

因著近幾個月針對亞裔美國人的仇恨犯罪事件急劇上升，由北卡華裔第二代為主力軍的亞裔美國人新聞網(Asian American News Network, AANN)日前製作了一個名為「用5分鐘解釋過去5個月亞裔仇恨犯罪」的影片，希望大家更加認識亞裔社區目前所面臨的挑戰。

（影音來源：AANN）

該組織主席和執行製作人陳高怡(Chloe Chan)說這些事件從去年開始發生，直到最近才在新聞中報導，主流媒體只報導簡單的事實。他們希望這段錄影能引起大家對這重大問題的關注，讓美國更加強大。她解釋該組織由非黨派學生運行、領導，新聞提供者從加州到北卡都有，目標是為主流媒體帶來亞裔美國人的視角。

在影片中，她和製片兼影片編輯伯吉斯(Kyle Burgess)列述亞裔仇恨源於去年1月新冠病毒第一次在美爆發，全美攻擊亞裔的案件從此層出不窮，部分例子包括去年2月在全美只有15個病例時，一個16歲加州男孩被同學毆打；3月一緬甸家庭在德州一大賣場被刺傷，受害者包括兩歲和六歲的幼童，兇嫌說加害原因是「他們是會傳染新冠病毒的中國人」；4月在紐約有四個女孩在公車上用雨傘擊打一亞裔婦女等。

(世界OnAir／性、歧視、按摩女 亞城槍擊案揭露的黑暗面)

壓倒最後一根稻草的是9月紐約一九旬華嫗被一群青少年打耳光，並被點火燒身，抗議者聚集在華盛頓廣場公園，敦促執法部門將該事件作為仇恨犯罪進行調查。到2020年底，紐約警局報告仇恨亞裔犯罪增加了1900%。洛杉磯和三藩市舉行了更多的抗議活動，反擊對亞裔的仇恨。一份要求警方將這些案件定性為仇恨犯罪的請願書，短時間內收到3萬7000多份簽名，影視藝人也加入聲討。

陳高怡說除了她和伯吉斯，洛麗高中生牛美意(Josephine Niu)協助研究和撰寫講稿。他們希望這段影片能幫助提高人們對仇恨犯罪急劇增加的認識，這不僅僅是亞裔美國人的擔憂，也應該是社會整體的關注。他們認為媒體需要更多來自亞裔社區的大聲疾呼，呼籲公平公正的報導，以杜絕進一步的暴力。

有興趣觀看此短片，可上網：youtu.be/WvYA-Lx2XdA。

女星穆恩(Oliver Munn)推文譴責對亞洲人的仇恨。(影片截圖)
女星穆恩(Oliver Munn)推文譴責對亞洲人的仇恨。(影片截圖)
影片顯示許多亞裔仇恨攻擊針對年長亞洲人。(影片截圖)
影片顯示許多亞裔仇恨攻擊針對年長亞洲人。(影片截圖)
主播伯吉斯(Kyle Burgess)敘述近來的亞裔仇恨案件，希望提高大家的認識...
主播伯吉斯(Kyle Burgess)敘述近來的亞裔仇恨案件，希望提高大家的認識。(影片截圖)

亞裔 美國 仇恨犯罪

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