慈濟洛麗聯絡處祈福茶會 線上教做素食

茶會最後，信徒手持傳心燈，祈求人心淨化社會祥和，天下無災無難。(螢幕截圖)

慈濟北卡洛麗聯絡處20日舉行年度新春祈福茶會，因為新冠疫情 ，今年改為線上舉行，以往素食分享也改為素食料理示範，期望在對生命的尊重和善念中，共度感恩惜福的一年。

主持茶會的聯絡處負責人洪秋月表示，因為疫情，很多平時能做的事、能去的地方，都不能如願，但慈濟人去年依然想辦法關懷社區。2020年回顧影片中顯示，全球慈濟人在疫情中縫製口罩、運送物資、捐獻醫療用品、發送糧食，當地慈濟人也向醫護人員發送口罩面罩，向收容中心發送食物玩具。她說今年的歲末祝福主標是靜思法脈勤行道、慈濟宗門人間路，副標是大哉教育 益群生、行善人間致祥和，希望大家都能回歸到最源頭本善的心念，尊重生命，互相關愛。

華府 分會執行長陳英發感謝大家對慈濟的信任和支持，鼓勵大家化感恩為行動，敬天愛地，與萬物生靈共存，用愛心和善念應對災疫。「杜倫救援使命」(Durham Rescue Mission)營運長塔特博士(Rob Tart)和志工組組長李麥克(Lenny Remark)感謝慈濟去年捐贈食物和玩具，幫助有需要的人。

為愛護大地和動物，慈濟積極推動素食，當天該處邀請了幾位人士，示範素食料理。傅孋珠提供她的私家秘方，展示如何做綠豆椪；來自馬來西亞的何文彩做出南洋風味的素食咖哩；紅秋月烹調菜色豐富的素拉麵；黃娟娟示範簡易蔬果雕花。

證嚴法師在影片中祈福天下平安，風調雨順，寄望信徒不斷布下善種，以愛的能量關懷別人。今年因是線上進行茶會，無法像往年般遞送上人的祝福紅包，黃光榮設計象徵性「傳遞紅包」的影片，讓大家依然有拿到紅包的歡喜。茶會最後在大家手持傳心燈，祈求人心淨化社會祥和，天下無災無難的祝禱聲中結束。