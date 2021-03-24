我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

慈濟洛麗聯絡處祈福茶會 線上教做素食

記者王明心／北卡羅來納州報導
茶會最後，信徒手持傳心燈，祈求人心淨化社會祥和，天下無災無難。(螢幕截圖)
茶會最後，信徒手持傳心燈，祈求人心淨化社會祥和，天下無災無難。(螢幕截圖)

慈濟北卡洛麗聯絡處20日舉行年度新春祈福茶會，因為新冠疫情，今年改為線上舉行，以往素食分享也改為素食料理示範，期望在對生命的尊重和善念中，共度感恩惜福的一年。

主持茶會的聯絡處負責人洪秋月表示，因為疫情，很多平時能做的事、能去的地方，都不能如願，但慈濟人去年依然想辦法關懷社區。2020年回顧影片中顯示，全球慈濟人在疫情中縫製口罩、運送物資、捐獻醫療用品、發送糧食，當地慈濟人也向醫護人員發送口罩面罩，向收容中心發送食物玩具。她說今年的歲末祝福主標是靜思法脈勤行道、慈濟宗門人間路，副標是大哉教育益群生、行善人間致祥和，希望大家都能回歸到最源頭本善的心念，尊重生命，互相關愛。

華府分會執行長陳英發感謝大家對慈濟的信任和支持，鼓勵大家化感恩為行動，敬天愛地，與萬物生靈共存，用愛心和善念應對災疫。「杜倫救援使命」(Durham Rescue Mission)營運長塔特博士(Rob Tart)和志工組組長李麥克(Lenny Remark)感謝慈濟去年捐贈食物和玩具，幫助有需要的人。

為愛護大地和動物，慈濟積極推動素食，當天該處邀請了幾位人士，示範素食料理。傅孋珠提供她的私家秘方，展示如何做綠豆椪；來自馬來西亞的何文彩做出南洋風味的素食咖哩；紅秋月烹調菜色豐富的素拉麵；黃娟娟示範簡易蔬果雕花。

證嚴法師在影片中祈福天下平安，風調雨順，寄望信徒不斷布下善種，以愛的能量關懷別人。今年因是線上進行茶會，無法像往年般遞送上人的祝福紅包，黃光榮設計象徵性「傳遞紅包」的影片，讓大家依然有拿到紅包的歡喜。茶會最後在大家手持傳心燈，祈求人心淨化社會祥和，天下無災無難的祝禱聲中結束。

茶會由聯絡處負責人洪秋月(上)主持，華府分會執行長陳英發鼓勵大家用愛心和善念應對...
茶會由聯絡處負責人洪秋月(上)主持，華府分會執行長陳英發鼓勵大家用愛心和善念應對災疫。(螢幕截圖)
黃娟娟示範簡易蔬果雕花。(螢幕截圖)
黃娟娟示範簡易蔬果雕花。(螢幕截圖)
何文彩做出南洋風味的素食咖哩。(螢幕截圖)
何文彩做出南洋風味的素食咖哩。(螢幕截圖)
紅秋月烹調菜色豐富的素拉麵。(螢幕截圖)
紅秋月烹調菜色豐富的素拉麵。(螢幕截圖)
慈濟北卡洛麗聯絡處舉行線上新春祈福茶會，證嚴法師祝福天下平安，風調雨順。(螢幕截...
慈濟北卡洛麗聯絡處舉行線上新春祈福茶會，證嚴法師祝福天下平安，風調雨順。(螢幕截圖)
傅孋珠提供她的私家秘方，展示如何做綠豆椪。(螢幕截圖)
傅孋珠提供她的私家秘方，展示如何做綠豆椪。(螢幕截圖)
「杜倫救援使命」(Durham Rescue Mission)營運長塔特博士(R...
「杜倫救援使命」(Durham Rescue Mission)營運長塔特博士(Rob Tart)和志工組組長李麥克(Lenny Remark)(上)感謝慈濟去年捐贈食物和玩具；慈濟志工(下)去年發放防疫用品和食物。(螢幕截圖)

疫情 教育 華府

上一則

有圖有真相:移民收容所根本像牢籠 拜登政府難堪

下一則

華府書友會4‧3聊日本文學風土性

延伸閱讀

洛杉磯台美商會捐贈阿罕布拉學區5萬片口罩

洛杉磯台美商會捐贈阿罕布拉學區5萬片口罩

台灣社團講座「新冠疫苗面面觀」台美醫師線上解析

台灣社團講座「新冠疫苗面面觀」台美醫師線上解析
哈利波特口罩2分鐘完售 還有交響樂、茶花女口罩

哈利波特口罩2分鐘完售 還有交響樂、茶花女口罩
英女控肯德基沒素食 網友：成熟一點

英女控肯德基沒素食 網友：成熟一點
慈濟南艾爾蒙地醫療中心疫苗接種350人 歡迎預約

慈濟南艾爾蒙地醫療中心疫苗接種350人 歡迎預約
素食肉食之爭 科州宣導「無肉日」內州回敬「愛肉日」

素食肉食之爭 科州宣導「無肉日」內州回敬「愛肉日」

熱門新聞

一名13歲的亞裔少年日前在法拉盛的公園被辱罵滾回中國去，期間被他人多次用籃球攻擊頭部；圖為案發地附近。(谷歌地圖)

紐約亞裔少年公園遇襲 「愚蠢中國人 滾回你的國家」

2021-03-17 20:00
「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
費城北部尼斯頓（Nicetown）社區Hot Pot Cuisine附近一座出租大廳內外，約凌晨3時45分爆發槍擊案，1死5傷。(截自谷歌地圖)

費城非法大型集會槍擊 1死5傷 150人驚慌逃命

2021-03-20 19:37
德州趙姓夫婦在住家附近遭車輛撞擊，男子重傷不治。（凱勒市警局推特／FOX）

仇視亞裔又一樁? SUV撞死華裔肇逃 德州警方:沒證據

2021-03-22 20:28
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14
拉康姆在餐廳門上貼上新的附加費標語，希望保障顧客與員工安全。（拉康姆傳奇餐廳）

餐館商店學這招 刁客也會乖乖戴口罩

2021-03-21 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫