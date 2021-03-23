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台灣6僑團 聯合聲明譴責槍案

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州的台灣社團發表聯合聲明，對亞特蘭大槍案表達譴責。(台灣社團提供)
喬州的台灣社團發表聯合聲明，對亞特蘭大槍案表達譴責。(台灣社團提供)

針對上周二亞特蘭大地區三家按摩院發生槍案，六名亞裔女性遇害，喬州的台灣社團，包括喬治亞州甘斯維爾台灣商會(TCCGG)，世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會(GFCBW-ATL)，美東南區中華學人協會(CAPASUS)，美東南區玉山科技協會(MJSTA)，以及喬治亞州美華協會(OCA-GA)發表聯合聲明，譴責槍案，並表示堅決支持官員對此一罪行進行充分調查，以保護所有人的生命和財產權，並正視亞裔在美所受到長達世紀之久的種族偏見。

聲明中表示，對受害者家屬表示深切的哀悼。這些受害人並不富裕，可能是在社會中的底層，但她們努力工作以實現美國夢。她們死於如此的悲劇中十分不值。這是因為亞洲的按摩或水療業是罪犯顯著的目標，是因為美國社會不知道許多亞裔在日常生活中的沉默背後和內心深處隱藏的恐懼。

聲明指出，長期以來，亞洲人一直被視為「模範少數民族」，因為亞裔不僅不會「製造」問題，也似乎對於政府或社會的任何對待全盤接受。「然而這一次，我們要求政府官員進行適當的調查，也敦促政府為能對亞裔社群們保證，此種暴力行為是不能容忍的，也永遠不會被容忍。」

亞裔 台灣 美國

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