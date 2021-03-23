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哈佛辯論賽 亞城亞裔成績亮眼 紀韶敏膺最佳辯士

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞城華裔在第47屆哈佛大學國際辯論賽表現亮眼。左起：紀韶敏、楊博、何傑怡、楊翎廷、楊辰、潘美中。(Ivy Bridge Academy提供)
亞城華裔在第47屆哈佛大學國際辯論賽表現亮眼。左起：紀韶敏、楊博、何傑怡、楊翎廷、楊辰、潘美中。(Ivy Bridge Academy提供)

第47屆哈佛大學國際辯論賽有全球超過1000支隊伍參加，亞城亞裔學生成績斐然。長春藤學院(Ivy Bridge Academy)奪下初中組MSPF冠軍，高中組NPF殿軍、第五、第九，個人獎項由紀韶敏(Shaomin Kee)暨多位亞裔學生就非洲西部都市化的利弊得失展開論辯，從2000名菁英中脫穎而出，奪全國最佳辯士。

紀韶敏獲個人全國第九，她說辯論幫助自己口語表達能力更強，且更有效率運用時間，適應不同裁判、條整切入說服的角度。而且，辯論幫助她在校成績，不僅在語言藝術課演講成績好，而且培訓寫作論述更條理分明，使她更有自信從容介紹成果。這次參加全國競賽，結識志趣相投的人，分享對政策的不同觀點，豐富視野更激發她學習熱情。

楊博(Mandy Yang)說辯論幫助她批判性思考和有效溝通。她利用辯論學到專心聆聽技能、快速理解、歸納、有助學業與生活管理。她說辯論強調訂目標、瞭解自己優點、團隊合作。透過辯論，她培養專注力、不屈不撓、克服挫折。另一方面，她也學習換位思考，欣賞不同觀點與互動，與隊友相互提攜。

何杰怡(Jennifer Ho)表示，辯論幫她從另一個角度看待世界，訓練她易地而處，從別人的角度看損益。大視野辯題刺激她思考非洲都市化接軌全球化，更讓她重視除了具備清晰的邏輯與思考，更強化儀態、口條、論述、與風度。

楊翎廷(Dessie Yang)說準備比賽時，她熟記備賽期間研擬策略和反覆練習，並記錄裁判講評，藉此修正戰術、逐場進步。

楊辰(Sabrina Yang)說辯論比賽讓她為榮譽而戰、砥礪自己變強、不輕易屈服。緊湊的全國賽事更鍛鍊她求勝意志與保持體能。辯論幫助她說話方式更有說服力，也刺激思維，強調事實，檢證觀點。

潘美中(Dalton Sun)說辯論幫助他更加專注學習、增強信心、改善ELA寫作。他也因辯論加快閱讀，減少粗心遺漏的失誤。

亞裔 哈佛大學

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