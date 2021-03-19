喬州推疫苗不力？專家：未能及早設立大型接種站

公衛專家指稱喬州疫苗推行不力，部分原因是未能及早設立大型疫苗接種站。圖為本周開張、位於Sandersville的大型接種站。(GDOT East Traffic推特)

公衛專家表示，喬治亞州 的接種率低下，部分原因是未能及早設立大型接種站以及接種資格開放緩慢。

根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC)的數據，喬州 至少已接種一劑的成年人口百分比例，在各州中敬陪末座。而運送至喬州的疫苗 約有三分之一仍在等待注射，在各州中排倒數第二。

州長坎普(Brian Kemp)周二再次駁斥這些數據，稱喬州有25萬劑已注射，但卻未納入記錄。

坎普說，已與CDC和白宮表達此一情況。他並指責記者著重於喬州疫苗施打不力是搞「流行病政治」。

喬治亞州立大學(GSU)公共衛生教授麥庫爾(Sarah McCool)說，喬州在亞特蘭大地區開設大型接種站的速度很慢。她說，開設大型接種站除提高疫苗使用率之外，還可減少人們不知去哪接種的疑惑，這也是為何該州在推廣疫苗上受到阻礙。

喬州政府上月首度開設四個大型接種站，本周再度開設五個。各郡衛生部門也有自行營運大型接種站，然而民眾卻無法使用MyVaccineGeorgia.com網址預約。該址是喬治亞州緊急事務管理及國土安全局(GEMA/HS)建立的預約網站，然而喬州公衛署卻有另一套預約系統。

喬治亞州理工學院衛生與人道主義系統中心(Center for Health and Humanitarian Systems)負責人凱斯金諾卡克(Pinar Keskinocak)也說，喬州疫苗普及的速度比其他許多州慢。

本周一開始，喬州55至64歲、健康不佳、超重和肥胖者可接種疫苗。周二，坎普還將法官和法院工作人員增加至符合接種名單內。

官員說，現在有500萬至600萬的州民可以接種疫苗。喬州約有840萬名16歲及以上的居民。

凱斯金諾卡克說，先前嚴格限制疫苗的資格可確保最弱勢者獲得疫苗，但同時也存在著「疫苗擱置未被接種，致社區公衛受威脅」的風險。

根據美聯社報導，目前亞城都會區的疫苗預約全部額滿，但截至周二下午，喬州南部城鎮仍有周三的空缺。

官員周一建議亞城居民可開車至南部接種疫苗。但是專家表示，許多居民無法長途旅行。凱斯金諾卡克說，州政府應去了解各地的疫苗需求，並設法將疫苗轉移至高需求的地方。