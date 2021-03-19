2021經濟發展峰會 24日線上登場

夏樂地區商業聯盟(Charlotte Regional Business Alliance)將於24日(周三)上午8時45分至12時於線上舉辦「2021經濟發展峰會」，邀請六位州和地方領導人參加，談論如何實現經濟振興，支持促進種族平等政策及規畫更具包容性的空間。來賓包括北卡州長庫柏(Roy Cooper)和南卡州長麥克馬斯特(Henry McMaster)、里士滿聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Richmond)行長兼首席執行長巴金(Tom Barkin)、首都地鐵 董事會(Capital Metro Board)主席庫柏(Wade Cooper)、大都會亞特蘭大 商會(Metro Atlanta Chamber)總裁兼首席執行長柯克帕特里克(Katie Kirkpatrick)；納什維爾商會總裁兼首席執行長舒爾茨(Ralph Schulz)。

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