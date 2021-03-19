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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

2021經濟發展峰會 24日線上登場

北卡看板

夏樂地區商業聯盟(Charlotte Regional Business Alliance)將於24日(周三)上午8時45分至12時於線上舉辦「2021經濟發展峰會」，邀請六位州和地方領導人參加，談論如何實現經濟振興，支持促進種族平等政策及規畫更具包容性的空間。來賓包括北卡州長庫柏(Roy Cooper)和南卡州長麥克馬斯特(Henry McMaster)、里士滿聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Richmond)行長兼首席執行長巴金(Tom Barkin)、首都地鐵董事會(Capital Metro Board)主席庫柏(Wade Cooper)、大都會亞特蘭大商會(Metro Atlanta Chamber)總裁兼首席執行長柯克帕特里克(Katie Kirkpatrick)；納什維爾商會總裁兼首席執行長舒爾茨(Ralph Schulz)。

報名請聯繫Ashley Hedrick，電話：(704)378-1345，或發送電郵：[email protected]。(記者王政賢)

大都會 地鐵 亞特蘭大

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