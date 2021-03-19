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北卡首府洛麗 列2021全美十大商業房地產市場

記者王明心／北卡羅來納州報導

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)最近將北卡首府洛麗都會區評選為2021年全美十大商業房地產市場之一，指出該地區沒有受到COVID-19的影響，許多住宅和混合用途的開發項目仍在繼續規畫和建設中，主要集中於辦公、零售和工業空間的開發項目。

該會首席經濟學家Lawrence Yun表示因該地區的辦公室和零售租金較低，吸引新的業務和更多在家工作的新居民，預計該地區的表現將優於全美其它地區的頂級商業地產市場。洛麗之所以會獲選是因著25個經濟和人口指標因素，包括人口增長，住房擁有率，GDP增長和失業率。

該地區有幾個大型商業項目正在進行，將使洛麗市中心大為改觀，包括耗資10億、佔地40畝的洛麗中城商業和住宅項目計畫Midtown Exchange, 包括由天橋連接的兩座現代塔樓、寫字樓、住宅樓、酒店、會議中心、零售和餐廳等；市中心的格蘭舞姐妹塔(Glenwood Sister Tower)在零售區中創造一個「城市庭院」；市中心以南的南方公園(South Park)將開發成包括餐飲、零售和1.8萬平方呎的辦公空間；19層的洛麗穿越(Raleigh Crossing)辦公大樓預計年底竣工，該大樓一般空間已被軟體公司Pendo預租。

並非所有商業地產開發項目都集中在洛麗市中心，杜倫(Durham)的前三座煙草建築物將改建為8層樓高的商業大樓Venable Center，其設計將配合該地區的歷史背景。凱瑞希望佔地7畝的市中心公園能刺激鄰近街道的商業發展，目前的規劃包括新建人行道、農貿市場空間、狗公園、高架橋和現場表演空間。

位於三角科研園區的建設包括Hub RTP，將近100畝的研究三角公園變成一個城市中心，有新的辦公室，公寓和酒店，購物和可步行的綠地；Genesis RTP將成為園區內的另一個大型建築群；一座廢棄已久的辦公大樓Park Point大型辦公室、生命科學和工業空間園區，去年宣布將為三角地帶帶來400個工作崗位的生物科技創業公司Grail Inc.將成為該大樓的主要租戶。

此外，園區有一48畝土地將建設成一個工業倉儲綜合體的Alexander商業園區；占地51畝的Merritt TW Crossing將建成擁有四棟建築的輕工業空間。維克森林市(Wake Forest)在年底前也將開發完成一超過45萬平方呎的工業區。

房地產 租金 北卡

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