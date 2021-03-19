誠信、品質、準備好…世華女企業家分享創業經歷

「世華CEO書院—北美洲系列活動」第一場邀請到華冠獎得主：林淑莉及邱婷蘭分享生命經驗。(螢幕截圖)

由世界華人工商婦女企管協會第11屆總會長陳阡蕙、副總會長陳玲華主辦，世華亞城分會協辦的「世華CEO書院—北美洲系列活動」第一場，邀請到第八屆華冠獎得主：越南 建達工業總經理林淑莉以及美國 邱氏集團董事長、同時也是世華亞城分會會長邱婷蘭，分享職涯經驗，參與者橫跨五個時區，共有超過130人上線參與。

林淑莉與大家分享創業打拚的經歷及心得：她20年前與夫婿至越南設廠，剛到越南時，當地的建設及治安都遠不如今日，「偷拐搶騙」她都曾遇過。但她秉持著三個成功祕訣：誠信、品質認證、不停學習，將建達從一開始只有三陽一家客戶的小廠﹐做到如今越南滿街的機車幾乎用的都是建達生產的螺絲螺帽，被譽為「越南螺絲天后」。她說：「取之於社會、用之於社會」，工作之外她也不忘參與社團，回饋社會—2016年協助成立世華越南分會，2017年擔任會長，更長期捐米送物資給弱勢團體，持續回饋越南和台灣 兩地的社會。

而邱婷蘭高中時，從事營造工程的父親即視她為接班人，但那時她無法承擔壓力，毅然赴美投身兒童教育15年。直到2003年為協助朋友解決財務需求，從而開展了她在金融事業上的一片天。為幫助各族裔，她更雇用了31個不同族裔的資深經理，曾獲時代雜誌及財星雜誌表揚，當選「幫助最多家庭管理財富的人士」。她用易懂的語言將理財概念教給每位客戶，並本著人際關係(Connection)、溝通(Communication)、堅持(Consistency)以及熱情(Passion)、團隊(Partners)的經營理念，與團隊密切配合，親如一家。邱婷蘭在工作外也耕耘僑界，接下亞城世華分會長職務，並擔任僑委會僑務促進委員。她也分享父親的教誨：「機會是給準備好的人」，並以「創造生活，活出生命，不同凡響」的座右銘去影響和幫助更多的人開創美好人生。

當天，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍表示，亞城分會及邱婷蘭是亞城之光，邱會長有衝勁又熱情，在事業上非常成功；亞城分會非常活躍，救災防疫貢獻良多，也與辦事處多次合作，與主流辦活動交流。

駐越南胡志明市台北經濟文化辦事處處長鍾文正曾在亞城服務五年，他表示，兩位華冠獎得主事業有成，實至名歸。他也感謝世華姊妹們在海外協助政府推動公眾外交活動。