買全新豐田Toyota汽車正是時候Atlanta Toyota提供零利率優惠貸款

Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)

隨著注射新冠病毒疫苗的普及化，人們紛紛出街走走，此時正是換車的好時機。Atlanta Toyota豐田 車行推出購買2021年新車貸款零利率優惠計劃，想換新車的消費者，可以找Atlanta Toyota豐田車行(www.atlantatoyota.com)華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)，可享有最優惠價格。

Atlanta Toyota豐田車行在喬治亞州銷售已連續7年高居經銷第一名，該車行位於亞裔商家密集的Duluth市，正好位於大中華超市的對面，非常方便華人前往看車。該車行提出的貸款優惠計劃，目前有48個月和60個月零利率(0% APR)、及72個月1.9% APR等各式的購車貸款計劃。

豐田汽車 的品質一向深獲各界信賴，儘管2020年對全球各車廠來說是艱困的一年，不僅受到疫情影響暫時停止生產新車，各市場的銷售表現也連帶衰退，但據國際知名市調機構《Focus2Move》推估2020年全球汽車集團銷售排行榜，日本豐田集團Toyota（包含HINO商用車、Daihatsu），共賣出952萬輛新車，縱使減少11.3%，也超越德國福斯集團Volkswagen Group重新奪回全球銷售冠軍，成為全球最熱賣的汽車集團。

《Focus2Move》還依數據進行彙整，挑出2020年全球最熱賣的10款休旅車。當中，已經連續多年奪下榜首的Toyota RAV4，以971,516輛的成績，繼續蟬聯休旅車世界銷售冠軍。縱使疫情肆虐全球各地並影響各車廠銷售數據，但Toyota RAV4相比前年仍交出1.9%的銷售成長佳績。至於另外一款日系休旅銷售霸主Honda CR-V則以705,651輛排行第二，只是兩車之間的差異已經超過26萬輛，懸殊之大也讓Honda CR-V難以追趕。

另外最近第四代Toyota Yaris也傳來捷報，奪下2021歐洲年度風雲車大獎。Yaris是最終進入決選的七款車中，唯一日系車。Yaris除了在歐系車中脫穎而出外，去年二月正式發表的新世代歐規Toyota Yaris，更是繼2000年以第一代車型勝出後，時隔21年再度奪得歐洲年度風雲車大獎！包括這兩世代的Yaris與2005年摘下桂冠的Prius，Toyota在這21年來已攬獲了三座歐洲年度風雲車大獎。

有關豐田汽車的任何問題，可洽詢Atlanta Toyota車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)。鄒德斌有多年的汽車銷售經驗，加上能說英語、國語、粵語等多種語言，許多華裔都喜歡找他買車。他以亮麗的成績及優良的售後服務，已連續數年獲得豐田表揚。Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth區，離I-85公路的104或103出口都相當近。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096。位於Pleasant Hill Rd與Old Norcross Rd交口，近大中華超市。鄒德斌的手機是678-681-4247，Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。網站：www.atlantatoyota.com。