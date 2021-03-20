世華婦女會開辦雲端書院華冠獎得主 邱婷蘭 林淑莉 分享職涯轉折點

邱婷蘭、林淑莉和陳佳琪答覆與會者的問題。(視頻截屏)

由世界華人工商婦女企管協會第11屆總會總會長陳阡蕙、副總會長陳玲華主辦，世華亞特蘭大 分會協辦的「世華CEO書院-北美洲系列活動」第一場華冠講座於3月13日雲端視訊和YouTube線上直播舉辦。兩名2020年第八屆華冠獎得主，越南 建達工業責任有限公司總經理林淑莉和美國 邱式集團董事長邱婷蘭主講，以「下個十年，你要在哪？下個十年，你會在哪？創業、獨立工作者、高管、全職太太，哪一個是閃閃發光的你？」為主題，分享她們在職業生涯中的關鍵時刻和轉折點。

當天會議由亞特蘭大分會創會會長陳家琪擔任主持。陳家琪以輕鬆、清晰、伶俐的圓桌對話方式，和兩名華冠奬得主談論如何以樂觀的態度，戰勝事業上種種的挑戰和困難，分享事業成功女性的秘訣。

被稱為「越南螺絲天后」的林淑莉，以「看見及満足需求，扭轉螺絲的動力，栓住全世界」為主題，分享她和夫婿李建逵如何接手家庭事業，不辭辛勞、不怕困難到越南設廠，通過20年的辛苦打拼，以「誠信」為原則，把一家小廠一直做到具有國際規模的大型製造工廠。現在越南滿街的機車都是在用建達公司的螺絲螺帽。

除了關心事業和家庭，林淑莉也在越南參加許多社團組織，在2016年協助創立了世華越南分會，2017年擔任會長。多年來林淑莉秉承「取之於社會、用之於社會」一念，以真誠的愛心來持續回饋越南和台灣兩地的社會和弱勢群體。

而定居於美國亞特蘭大的邱婷蘭，是擁有三千人專業團隊的企業家，集團事業包括金融財商教育，各項金融產品及大學申請計劃。年輕的邱婷蘭毅然放棄成為在台灣父親的接班人，隻身到美國主修自己感興趣的早期兒童教育，並在蒙特梭利學校執教了15年。2003年為了協助朋友解決在財務上的需求，了解財務規劃的重要性，從而開展了她在金融事業上的業務。

邱婷蘭說，她受到夫婿江政峰博士的鼓勵，不怕從零開始，用生活中易懂的語言將理財概念教給每一位客戶。邱婷蘭本著人際關係、溝通、堅持和熱情、團隊的經營理念，與團隊成員密切配合，親如一家，打造了一個包容31個不同族裔，高效率的專業理財團隊。她曾兩度被美國時代週刊評選為「幫助最多家庭管理財富的人士」之一。邱婷蘭在繁忙的工作之餘，還擔任僑委會僑務促進委員及世華亞特蘭大分會會長。她分享她父親的教導時講到，「機會是給準備好的人，把自己準備好！」展望未來，邱婷蘭覺得要讓她「創造生活，活出生命，不同凡響」的座右銘去影響和幫助更多的人開創出更美好的人生。

這項由世華總會總會長陳阡蕙和副總會長陳玲華主辦的「世華CEO書院-北美洲系列活動」，首場講座吸引了近200名聽眾，同時還邀請駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、駐越南胡志明市經文處處長鍾文正、亞特蘭大華僑文教中心主任賴麗瑩、世華總會會長陳阡蕙、世華名譽總會長黎淑瑛、世華第一副總會長莊住維、世華副總會長陳玲華和華冠聯誼會會長陳麗如出席致詞。世華CEO書院北美洲系列首埸講座可上網觀看：youtu.be/0_booOMVXZc。