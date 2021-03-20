世華婦女會開辦雲端書院華冠獎得主 邱婷蘭 林淑莉 分享職涯轉折點
由世界華人工商婦女企管協會第11屆總會總會長陳阡蕙、副總會長陳玲華主辦，世華亞特蘭大分會協辦的「世華CEO書院-北美洲系列活動」第一場華冠講座於3月13日雲端視訊和YouTube線上直播舉辦。兩名2020年第八屆華冠獎得主，越南建達工業責任有限公司總經理林淑莉和美國邱式集團董事長邱婷蘭主講，以「下個十年，你要在哪？下個十年，你會在哪？創業、獨立工作者、高管、全職太太，哪一個是閃閃發光的你？」為主題，分享她們在職業生涯中的關鍵時刻和轉折點。
當天會議由亞特蘭大分會創會會長陳家琪擔任主持。陳家琪以輕鬆、清晰、伶俐的圓桌對話方式，和兩名華冠奬得主談論如何以樂觀的態度，戰勝事業上種種的挑戰和困難，分享事業成功女性的秘訣。
被稱為「越南螺絲天后」的林淑莉，以「看見及満足需求，扭轉螺絲的動力，栓住全世界」為主題，分享她和夫婿李建逵如何接手家庭事業，不辭辛勞、不怕困難到越南設廠，通過20年的辛苦打拼，以「誠信」為原則，把一家小廠一直做到具有國際規模的大型製造工廠。現在越南滿街的機車都是在用建達公司的螺絲螺帽。
除了關心事業和家庭，林淑莉也在越南參加許多社團組織，在2016年協助創立了世華越南分會，2017年擔任會長。多年來林淑莉秉承「取之於社會、用之於社會」一念，以真誠的愛心來持續回饋越南和台灣兩地的社會和弱勢群體。
而定居於美國亞特蘭大的邱婷蘭，是擁有三千人專業團隊的企業家，集團事業包括金融財商教育，各項金融產品及大學申請計劃。年輕的邱婷蘭毅然放棄成為在台灣父親的接班人，隻身到美國主修自己感興趣的早期兒童教育，並在蒙特梭利學校執教了15年。2003年為了協助朋友解決在財務上的需求，了解財務規劃的重要性，從而開展了她在金融事業上的業務。
邱婷蘭說，她受到夫婿江政峰博士的鼓勵，不怕從零開始，用生活中易懂的語言將理財概念教給每一位客戶。邱婷蘭本著人際關係、溝通、堅持和熱情、團隊的經營理念，與團隊成員密切配合，親如一家，打造了一個包容31個不同族裔，高效率的專業理財團隊。她曾兩度被美國時代週刊評選為「幫助最多家庭管理財富的人士」之一。邱婷蘭在繁忙的工作之餘，還擔任僑委會僑務促進委員及世華亞特蘭大分會會長。她分享她父親的教導時講到，「機會是給準備好的人，把自己準備好！」展望未來，邱婷蘭覺得要讓她「創造生活，活出生命，不同凡響」的座右銘去影響和幫助更多的人開創出更美好的人生。
這項由世華總會總會長陳阡蕙和副總會長陳玲華主辦的「世華CEO書院-北美洲系列活動」，首場講座吸引了近200名聽眾，同時還邀請駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、駐越南胡志明市經文處處長鍾文正、亞特蘭大華僑文教中心主任賴麗瑩、世華總會會長陳阡蕙、世華名譽總會長黎淑瑛、世華第一副總會長莊住維、世華副總會長陳玲華和華冠聯誼會會長陳麗如出席致詞。世華CEO書院北美洲系列首埸講座可上網觀看：youtu.be/0_booOMVXZc。
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