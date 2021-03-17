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北卡州議員尼克 與華人交流聆聽心聲

記者王明心／北卡羅來納州報導
(上排左起)北卡州議員尼克(Wiley Nickel)舉辦華人線上交流會，回答部分與會者的問題，由陳建華(John Chen)支持。(螢幕截圖)
(上排左起)北卡州議員尼克(Wiley Nickel)舉辦華人線上交流會，回答部分與會者的問題，由陳建華(John Chen)支持。(螢幕截圖)

華人社區互動密切的州議員尼克(Wiley Nickel)日前舉辦華人線上交流會，一方面表達為華人發聲的意願，另一方面也為明年國會議員選舉做熱身準備。

交流會主持人陳建華(John Chen)介紹尼克在2018年首次成為第16區州議員，涵蓋三角地區的凱瑞、莫里斯威爾、洛麗，去年再度高票連任。他曾數度出席華人活動，也曾大力為市議員劉廣亞助選。今年底北卡將增加一個國會選區，尼克有意參選。陳建華以自身的經驗表示，每次有問題請教，尼克都會抽時間迅速回覆，希望華人支持負責任的人來代表北卡。

尼克很高興看到與會者中有許多熟悉的面孔，表示上次競選時，大約有50名華人熱心助選，他衷心感謝。他說三角地區連年被選為全美宜居地，大家努力維護美好的生活空間，也要有人為此發聲，期望大家能繼續支持。

當天與會觀眾踴躍發問，包括與華人有關的建設、亞裔仇恨犯罪、教師薪資、選區重畫、社區安全、房價、特許學校設立、直飛中國航線、智慧財產竊盜陰影、公共交通系統等議題，尼克皆一一回應。

尼克表示他一直以改善基礎設施、教育、醫療保健為己任，致力爭取經費。他很遺憾因為新冠病毒之故，亞裔承受種族仇恨，鼓勵大家為自己發聲，自己也在這事上成為華人的好夥伴。北卡州大副校長李百鍊談到許多華裔教授和學生遭受莫須有的歧視，活在智慧財產竊盜陰影之下。尼克表示美國需要高等教育人士的貢獻，應正視其付出。他認為RDU機場開拓直飛中國航線有助北卡的商業和旅遊發展，但跑道擴展和其他經費問題仍待解決。

當被問及華人現階段可如何支持時，尼克表示他前兩次競選成功歸功於提前部署，這一次他也及早開始募款活動，盼大家支持，也希望疫情趕快結束，他可以和大家親自見面交流。

華人 北卡 亞裔

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