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重振黨影響力 關學君參選谷內郡共和黨主席

亞特蘭大訊
關學君宣布將參選谷內郡共和黨主席。(關學君提供)
關學君宣布將參選谷內郡共和黨主席。(關學君提供)

2020年曾參選喬治亞州州議員的關學君(Garry Guan)日前宣布將參選谷內郡(Gwinnett)共和黨主席(GOP Chairman)。

他表示，感謝喬州華裔社區在他12年參政路上給予的支持與鼓勵。近期的兩次選舉，谷內郡共和黨接連遭受失敗，導致該郡州參眾兩會席位大幅度淪陷。他表示，若谷內郡共和黨不能扭轉這一趨勢，將對美國兩黨互相制約與平衡的基本民主機制造成威脅。

關學君表示，他計畫重振格谷內郡共和黨，使其成為一個具多元，包容和扎實精神的強大政黨。他說該郡近年來人口結構變化，少數族裔人口占多數，其中26%以上為非裔，20%拉丁裔和11%的亞裔，而白人則僅占40%而已。這只是2010年的人口普查資料，相信2020年的少數族裔人口益發增長。

他承諾：

●在2022年中期選舉中，共和黨人不會失去在谷內郡所擁有的席位；

●在谷內郡重新獲得一個以上民主黨奪下的席位；

●將共和黨擴大到至少兩倍以上；

●實現種族，民族和派系的多樣性；

●24小時內將親自回電、短信或電子郵件。提高共和黨領導層對黨員和公眾的責任心和可及性。

他表示，選民若有疑問或建議，可與其團隊聯繫：(770)634-4188、電子郵件：[email protected]。網站：www.GarryForGwinnettGOP.com。

共和黨 人口普查 美國

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