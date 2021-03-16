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富頓郡學區今年入學率降3.8% 史上最大

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

富頓郡(Fulton)學區由於疫情的緣故，今年的入學率是史上降幅最大的。根據日前校務委員會會議上發布的報告，該學區在2020-2021學年招收了9萬376名學生，比前一年減少了3572名，即減少約3.8%。

學區文件指出，此降幅度低於入學人數預測，是「有史以來最大的入學人口降幅」，可歸因於COVID-19大流行所帶來的影響。

該學區入學人數預測在疫情之前制定，那時並未包括對維持社交距離和入學的焦慮，以及其他與疫情相關的恐懼假設。

喬治亞州教育部門的數據顯示，全州公立學校系統的學生人數今年下降約2.2%，其中列舉的原因包括了幼稚園(Kindergarten)學生減少。根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州未強制要求學生須就讀幼稚園。許多地區今年僅提供遠距學習，但此種方式對年幼學童而言更具挑戰性。

富頓郡學區營運計畫執行總監Yngrid Huff對董事會成員說：今年，許多父母在決定何時以及何處入學時遇到了難題。很多父母將學生轉入在家自學課程或是送去私人學習小組(study pods)學習。

而去年秋季由於疫情來勢洶洶，許多華裔父母為了避疫，選擇離開美國，讓孩子返回台灣或中國大陸學習。

孩子就讀於富頓郡某小學3年級的Jeff Lin，先前因為疫情緣故，於去年秋天舉家遷回台灣，孩子也回台北的小學就讀，一直到2月才返美。他表示，幸好這一年由於疫情，學校有很多由國外返台就讀的孩子，老師已有經驗願意幫忙。加上兒子中文溝通無礙，很快就打成一片。

富頓郡學區官員預計入學人數將在下學年有所反彈。他們預估屆時人數將增加約1.7%，至9萬1946名學生。

疫情 學區 台灣

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