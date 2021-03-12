南佛州僑社歡送駐邁經文處長錢冠州

南佛州僑社舉行新春餐會並歡送駐邁經文處長錢冠州(前排中)，餐會後與會人士合影。(朱軒玟提供)

南佛州 僑社日前在潘姆布洛斯(Pembroke Pines)金爵餐廳聯合舉行新春餐會並歡送即將派駐貝里斯的駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州。因防疫 群聚限制，當天僅由包括安良工商會美亞美分會、世界廣東同鄉會美亞美分會、全美華人福利總會、佛州中華總會及梅培德爵士教育基金會等各僑社負責人及代表近30人參加，駐邁經文處副領事朱軒玟、蔡亦欣及僑務秘書吳佩芬等亦出席。

駐邁經文處處長錢冠州致詞。 (朱軒玟提供)

當天由安良工商會美亞美分會會長吳國練主持，他代表賀節及祝賀錢冠州榮調，也分享錢在任期間的工作點滴。他感謝經文處對僑社的支持，並強調僑胞堅定支持中華民國台灣的立場不會改變。安良工商會美亞美分會會長關永發也致詞感謝大家出席及錢冠州支持該會，希望疫情 早日結束，大家可以回到正常生活。

安良工商會美亞美分會關會長永發(右)代表致贈紀念牌。 (朱軒玟提供)

錢冠州表示，轉眼即到離別的時刻，感謝安良工商會美亞美分會領導佛州傳統僑社支持中華民國台灣，協助經文處；尤其每年雙十國慶，風雨無阻，堅持舉辦升旗典禮，希望僑領繼續支持新任紀處長及經文處。

錢冠州致贈防疫包，左起：安良工商會美亞美分會會長關永發、錢冠州及吳國練。 (朱軒玟提供)

僑社代表們聯合送紀念牌，祝賀錢冠州，並相約在貝里斯相聚。僑務秘書吳佩芬亦代表僑委會贈送防疫包，並提醒雖已開始施打疫苗，但佛州疫情仍極嚴峻，要繼續戴口罩、勤洗手，堅持防疫到疫情結束。