培養海外民間青年大使 亞城FASCA預計今夏招生

賴美智(右上)講解FASCA的活動建構形式。(螢幕截圖)

2011年成立的海外青少年文化大使協會(Formosa Association of Student Culture Ambassadors, FASCA)，已風靡全美九大城市，預計今年暑假在亞特蘭大 初登場。日前亞特蘭大文教中心舉辦了線上說明會，邀請前FASCA承辦團隊、慧智文教基金會執行長賴美智主講，向僑務榮譽職人員、僑團負責人、中文學校校長、老師、家長等68人說明其目的、願景及報名資格。

賴美智(右上)講解FASCA的參與流程。(螢幕截圖)

FASCA招收對象為北美地區14至18歲，認同中華民國台灣 的在學學生，經由系統性培訓，成為文武雙全「正港」代表台灣的民間青年大使。此計畫以「領導、服務、文化、傳承」為四大培訓主軸，透過學習實作，讓自小於海外生長的僑民新生代，深入瞭解父母的家鄉—台灣，更其望能成為宣傳台灣之僑務外交小尖兵。

賴美智分享了己身的經歷：她1988年來到美國 ，舅舅是成功的企業家，但表弟無法說中文，更因無法感受父親所生長環境的文化而感落寞。後來她又因孩子學中文而去擔任中文老師及中文學校校長，但仍遇到孩子不願學中文，對中華文化的排斥以及對自身認同的困惑。她表示，很感謝僑委會在2011年創辦FASCA，讓海外新一代僑民得到協助培養，更能讓其具有傳承中華文化的使命。

她表示，加入FASCA不但可拓展人際關係，當志工服務時數累積超過100小時，學員亦可申請「美國總統志工服務獎」，對申請大學極具加分效果。

文教中心主任賴麗瑩表示，成立FASCA是希望能讓美東南區的台裔及認同中華民國台灣的青年與全美、甚至全世界的學員建立聯繫網絡，除為社區服務外，也能成為推廣台灣的外交大使。目前依地區遠近做規畫，希望能在喬州亞特蘭大及北卡洛麗兩地成立分會，但還需視實際招生情形決定。

詳情或疑問可電郵：[email protected]，或電：(770)451-4456。