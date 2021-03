北卡去年稅收「疫外」增加 新企業數創紀錄

新冠疫情 造成商業和聚會遭侷限,成千上萬的小企業關閉,失業率上升,但出乎意料的,2020財政年度北卡 州稅收增加了。根據該州的最新收入預測,年財政稅收將比去年春季的估計高出17.6%,即41億元。

稅收入增加的原因,主要是銷售和所得稅收入的增長,因為聯邦救濟金為北卡家庭提供了180億元,為企業提供了125億元。分析師說,聯邦振興措施對該州經濟的影響比預期要大得多。

此外,Wral TechWire網站報導,北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)提供的數據顯示,儘管疫情影響揮之不去,該州新企業仍以創紀錄的速度啓動。其報告指出,今年前兩個月,新企業總數超過了一年前疫情爆發前的水平。預計到今年年底前將開辦超過17萬家新公司。

來自北卡第四選區的資深民主黨眾議員普萊斯(David Price)說,北卡「迫切需要大量聯邦援助。」 他說如果沒有較早的聯邦救濟計畫,北卡就不會恢復得很好。但對於仍在疫情的經濟衝擊中掙扎的人民,企業,公立學校和大學,還需要更多的援助。

北卡大教堂山分校肯南私人企業學院(Kenan Institute of Private Enterprise at the UNC)金融學教授兼執行董事布朗(Greg Brown),對該州的經濟狀況持謹慎態度。他對該州的收入如此強勁感到驚訝。但他也指出,北卡州收入增加的另一面是「需求的增加」,特別是在市政當局,酒店業和低收入 家庭中,這些家庭遭受的打擊要嚴重得多,因為他們沒有家庭淨資產的緩衝。

關於隨著病毒變異和限制緩解,疫情將如何變化還有許多未知數。此外,尚不清楚在停課數月後,幫助學生在學業和情感上恢復所需要的費用為何。另外,各城市因暫停公用事業費以及與活動和公約有關的稅費收入急劇下降而損失收入後也需要幫助。