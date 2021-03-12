我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

北卡去年稅收「疫外」增加 新企業數創紀錄

記者王政賢／北卡羅來納州報導

新冠疫情造成商業和聚會遭侷限，成千上萬的小企業關閉，失業率上升，但出乎意料的，2020財政年度北卡州稅收增加了。根據該州的最新收入預測，年財政稅收將比去年春季的估計高出17.6％，即41億元。

稅收入增加的原因，主要是銷售和所得稅收入的增長，因為聯邦救濟金為北卡家庭提供了180億元，為企業提供了125億元。分析師說，聯邦振興措施對該州經濟的影響比預期要大得多。

此外，Wral TechWire網站報導，北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)提供的數據顯示，儘管疫情影響揮之不去，該州新企業仍以創紀錄的速度啓動。其報告指出，今年前兩個月，新企業總數超過了一年前疫情爆發前的水平。預計到今年年底前將開辦超過17萬家新公司。

來自北卡第四選區的資深民主黨眾議員普萊斯(David Price)說，北卡「迫切需要大量聯邦援助。」 他說如果沒有較早的聯邦救濟計畫，北卡就不會恢復得很好。但對於仍在疫情的經濟衝擊中掙扎的人民，企業，公立學校和大學，還需要更多的援助。

北卡大教堂山分校肯南私人企業學院(Kenan Institute of Private Enterprise at the UNC)金融學教授兼執行董事布朗(Greg Brown)，對該州的經濟狀況持謹慎態度。他對該州的收入如此強勁感到驚訝。但他也指出，北卡州收入增加的另一面是「需求的增加」，特別是在市政當局，酒店業和低收入家庭中，這些家庭遭受的打擊要嚴重得多，因為他們沒有家庭淨資產的緩衝。

關於隨著病毒變異和限制緩解，疫情將如何變化還有許多未知數。此外，尚不清楚在停課數月後，幫助學生在學業和情感上恢復所需要的費用為何。另外，各城市因暫停公用事業費以及與活動和公約有關的稅費收入急劇下降而損失收入後也需要幫助。

北卡 疫情 低收入

上一則

培養海外民間青年大使 亞城FASCA預計今夏招生

下一則

疫苗時程 北卡17日將提前進入第4組

延伸閱讀

目標2050年零排碳 北卡夏樂再建太陽能電站

目標2050年零排碳 北卡夏樂再建太陽能電站
北卡元宵節戲曲線上聯歡 藝術家、票友群英薈萃

北卡元宵節戲曲線上聯歡 藝術家、票友群英薈萃
北卡放寬居家隔離 取消宵禁

北卡放寬居家隔離 取消宵禁

北卡開放全州公校提案 遭州長否決

北卡開放全州公校提案 遭州長否決
北卡台鄉會 線上慶牛年

北卡台鄉會 線上慶牛年

疫情間工作變動 北卡躋身全美企業、個人遷入州前5名

疫情間工作變動 北卡躋身全美企業、個人遷入州前5名

熱門新聞

佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle，以越南麵食受到歡迎。(特派員黃惠玲/攝影)

無底薪只拿小費違法！芝北華埠餐館需補發欠薪70萬

2021-03-04 10:20
外州人士到德州阿瑪瑞洛市打新冠疫苗。(Amarillo網頁)，

限制較鬆 外州居民湧德州打疫苗

2021-03-06 16:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」