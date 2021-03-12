喬州疫苗施打門檻 15日起降至55歲 超重或有嚴重健康疑慮者也納入

喬州從15日開始將疫苗接種資格擴大至55歲及以上、超重或有嚴重健康疑慮者。圖為民眾在位於Hapeville的達美航空博物館接種站施打疫苗。(美聯社)

喬治亞州從15日開始將疫苗 接種資格擴大至55歲及以上、肥胖或有嚴重健康疑慮的年輕人，這將使逾三分之二的16歲及以上喬州 居民符合資格。

根據美聯社報導，疾病控制和預防中心(CDC)的數據顯示，喬州總人口中僅有17.5%已經接種至少一劑，蟬聯全美最差。同樣的數據顯示，喬州在所有已分配劑量中施打率最低，目前仍有三分之一以上的劑量尚未注射。

然州長坎普(Brian Kemp)周三駁斥第二項數據，表示已施打收到劑量的74%。他並表示已運送的疫苗不一定已抵達喬州，並說一些疫苗施打機構仍為了保留第二劑而不施打，即使州政府已表明不應這樣做。

但即使是上周喬州的數據也顯示，仍有超過85萬劑尚未施打，這已超過了三周的供給量。

坎普表示，將持續鼓勵所有符合資格者不要再觀望，盡快去接種。他並強調疫苗安全有效，且回到正常生活的關鍵是民眾接種疫苗。

目前尚不清楚喬州施打狀況落後的原因。

在亞特蘭大 都會區，疫苗仍然明顯供不應求，但在喬州其他地區卻不一定如此。例如以疫苗預約網站Vaccinespotter.com搜尋，在亞特蘭大和哥倫布(Columbus)地區已沒有可預約的時間，但在沙凡納(Savannah)和喬州南部農村地區卻仍有許多空缺可預約。梅肯(Macon)和奧古斯塔(Augusta)的情況則好壞參半，有民眾抱怨亞特蘭大居民開車至當地接種。

喬州緊急事務管理和國土安全部門(Georgia Emergency Management and Homeland Security)總監史托林斯(Chris Stallings)表示，由於亞特蘭大地區疫苗的強大需求，該州正將位於Hapeville的大型接種站每天接種數由2200劑增加到4000劑。

目前，喬州符合接種條件的人包括65歲及以上，教師，急救人員，醫務人員，長期護理機構的雇員和居民，智能障礙成年人和某些患病兒童的照顧者。

下周一起，55歲以下的成年人若患有哮喘、癌症、糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟疾病，或超重者也將符合資格。估計約有三分之一的喬州民眾符合肥胖定義。

坎普辦公室官員表示，此次擴大疫苗施打資格將嘉惠330萬人，意指將一共有600萬人可以接種疫苗。喬州約有840萬名16歲及以上的居民。

坎普表示，周一擴大的疫苗資格族群將占該州1萬7000多例因COVID-19死亡數的92%以上。

坎普說，如果疫苗供應持續增加，他希望能在4月初時開放給所有16歲及以上的州民施打。