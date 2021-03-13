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畢加索時刻烘焙店：為自己人生做主實體店培訓模式傳授糕點手藝 自己當老板

佛羅里達州訊
畢加索時刻烘培店各式創意蛋糕。
畢加索時刻烘培店各式創意蛋糕。

想創業嗎，想當自己的老闆嗎，想要給自己更好更遠的將來嗎？正好位於佛羅里達州奧蘭多的畢加索時刻烘培店(Picasso Moments Bakery )店東露露，準備傳授她的絕佳手藝，以實體店培訓模式讓參與培訓的學員快速擁有自己的簡餐系列，烘培系列，奶茶系列，咖啡系列，以及法式甜品系列，學成後就可以自己開店當老板，讓自己的人生，自己做主。

一走入畢加索時刻烘焙店，頓時會被美味與顏值俱佳的糕餅吸引，更令人動心的是店東露露願意分享她的手藝，開班授課，教導她成功的美味秘笈，以便在疫情結束後，讓做好準備、整裝待發的人們搶搭上社會開放、經濟復甦的快車。

她說：「這些小小的投入、大回報，還等什麼！你的夢想你的將來，就在畢加索時刻，讓我們一起手把手來努力創造未來吧！而且結業優秀者，可留用或推薦工作機會。」

目前畢加索時刻烘培店開設六門課程，分別是：

1.學基礎蛋糕14天，兼送波霸奶茶配方。

2.學法式甜品 21天，兼送波霸奶茶配方。

3.學麵包烘培14天，兼送波霸奶茶。

4.學餅乾14天，兼送波霸奶茶配方。

5.學日本壽司14天，兼送波霸奶茶配方。

6.學三文治14天，兼送波霸奶茶配方。

以上六門課程，單學一門課程學費1000元，逐步報名兩門課程，第二門課程9折，逐步報名三門課程及以上總學費八折。熱線諮詢露露電話：407-885-7518。

了解畢加索時刻烘培店詳情可上網：www.Picasso-Moments-Bakery，或IG: Picassomoments，臉書Facebook: Picasso moments bakery。

畢加索時刻烘培店各式吸引人的麵包。
畢加索時刻烘培店各式吸引人的麵包。
點心、飲料和冰品是畢加索時刻烘培店的特色產品。
點心、飲料和冰品是畢加索時刻烘培店的特色產品。

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