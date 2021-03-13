AARP：幫助大眾了解新冠病毒疫苗第二劑COVID-19疫苗至關重要且要主動安排

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AARP樂齡會表示，已經接受兩劑新冠狀病毒COVID-19疫苗 第一劑的人們，已經在抵禦新冠病毒的道路上。但要獲得完全免疫，接種第二劑是至關重要，如果預約被取消，位於納許維爾的Vanderbilt University Medical Center傳染病專家兼National Foundation for Infectious Diseases醫學主任William Schaffner建議，不要坐等別人給您打電話，要主動重新安排接種第二劑疫苗。

在提到目前在美國使用的莫德納Moderna和輝瑞Pfizer兩劑疫苗系列時，他說：「我們告訴了每個人，這些疫苗的有效性為鎮95%。但在接種第二劑後，疫苗的有效性也只有95%。」

以下是關於第二劑疫苗還需要知道的幾點事項：

1.副作用很可能會更強烈：對第一劑疫苗的反應很少或沒有反應的許多人，都報告第二劑疫苗的副作用一齊襲來，這讓許多甚至專門研究疫苗的人都驚訝。

位於明尼蘇達州羅徹斯特的Mayo Clinic傳染病專家兼Mayo疫苗研究組主任Greg Poland，在第一劑疫苗後僅有輕微症狀。但接種第二劑疫苗卻讓他發冷打寒顫，體溫達到華氏101度。

疫苗裡沒有活病毒，所以接種疫苗不可能感染COVID-19。

在Pfizer臨床試驗18至55歲參與者中，有31%的人在第二劑後報告發燒，而第一劑後只有8%。疲勞、發冷、頭痛和肌肉/關節痛，也是兩種疫苗的第二劑接種後的更常見症狀。

好消息是，資料顯示，年長者不太可能出現疫苗反應。在試驗中年滿55歲人群中，22%的人在第二劑疫苗後出現發燒，而有3%的人在第一劑後有溫度異常。

2.接種前避免吃止痛藥：CDC 指出注謝第二劑疫苗前吃止痛藥不是好主意，除非醫生建議這樣做。Poland和Schaffner說，在接種之前先吃止痛藥可能削弱疫苗的有效性。但是疫苗接種後吃乙醯胺酚(Tylenol)或Advil或Motrin這樣的藥物來治療疼痛、發燒、發冷或頭痛等副作用是可以的。

3.劑量的間隔不用很精確：Pfizer疫苗的第二劑應該是在第一劑之後的21天注射；Moderna疫苗建議的間隔期是28天。如果無法精確安排日期，CDC也允許稍有一些靈活性。儘管該機構推薦最好按建議的間隔接種，但也表示第二劑疫苗可以在第一劑之後最多六週給用。

4.第二劑疫苗應來自與第一劑相同的製造商：醫生已收到患者的問詢，是否可以接受不同製造商的第二劑疫苗，通常這是因為另一種疫苗在更方便他們的地點提供。但CDC不建議這樣做，因為Moderna和Pfizer疫苗「不可互換，也不可與其他COVID-19疫苗產品互換。混合產品系列的安全性與功效尚未被評估。」

5.注射部位出現皮疹並不是跳過第二劑的理由：如果第一劑疫苗後的三到10天注射部位出現皮疹，CDC說，這並不妨礙接種第二劑，但建議在另一隻手臂接種。

少數人在疫苗接種後已出現此類皮疹，有時被稱為「COVID手臂」。在2月10日發佈的指導意見中，CDC表示該反應不被認為表示在接種第二劑後有更嚴重過敏反應的風險。

6.應該暫時避免所有其他疫苗：如果現在可能是接種帶狀皰疹或Tdap疫苗的時間，但在COVID-19疫苗劑量之間暫時避免接種那些疫苗。因為還沒有關於COVID疫苗與其他疫苗同時給用的安全與功效的資料，CDC建議在兩劑疫苗之前和之後兩週避免其他免疫接種。推遲其他疫苗也幫助防止對反應的起因產生的困擾。

7.不會立即產生完全免疫：在第二劑疫苗後，身體需要兩週時間形成對病毒的完全防護。在此之後，Schaffner說，如果暴露於COVID-19感染者，出現嚴重疾病的機率幾乎為零。CDC還說，如果暴露於COVID-19感染者只要符合以下標準：沒有症狀，並且距離第二劑疫苗接種未超過三個月，那麼就不再需要檢疫隔離。

8.仍需戴口罩：專家同意在公共場合應繼續戴口罩並保持社交距離。一個原因是，即使接種了疫苗，仍有小概率生病。除此之外，即使沒有症狀還可能攜帶病毒，並無知覺地傳播給還未接種疫苗的人。Schaffner 說，在全美實現群體免疫之前(即一個群體中大部分人都對疾病有免疫力時)，每個人仍務必戴口罩，以阻止病毒的傳播。

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