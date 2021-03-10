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北卡維克郡 9-13日新增4臨時檢測點 不需預約、保險、身分證

記者王明心／北卡羅來納州報導

根據北卡衛福部9日的報告，該州至今有1萬1535人死於COVID-19，有87萬4906人確診，目前有1126人正住院治療。首府所在的維克郡(Wake)至14日會增設4個臨時測試點，擴大提供免費病毒檢測

新增的檢測站位於：

Barwell Road Park (5857 Barwell Road, Raleigh)

Buffaloe Road Athletic Park (5900 Buffaloe Road, Raleigh)

Fleming Loop Park (501 Fleming Loop Road, Fuquay-Varina)

WakeMed Soccer Park (201 Soccer Park Drive, Cary)

時間是9日到13日上午8時30分至下午4時，14日上午11時至下午4時。民眾不需預約、保險或身分證。另外，Zebulon社區公園和Wendell社區中心的永久測試點會繼續每天從上午8時30分到下午5時開放。詳情可至：wakegov.com/testing查閱。

維克郡表示每個人都可接受免費檢測，特別是有發燒、咳嗽、呼吸短促、噁心或嘔吐及嗅覺喪失者；過去14天內與確診或疑似患者密切接觸者；在療養院、群居場所、懲教設施或無家可歸社區等高風險環境中參與疫情應對或接觸調查者；沒有症狀但認為自己可能被感染，譬如在過去兩周裡，周圍有許多沒有戴面罩或沒有保持安全距離的人，都應考慮檢測。過去90天內新冠檢測呈陽性且目前沒有症狀者，則不建議進行檢測。

檢測人員在每個公園設置帳篷和車道，民眾可以得來速方式或步行前往。檢測結果會在24至48小時內出來，可上網或通過電郵註冊獲得結果。

目前該州疫苗接種到了第3組，包括幼兒園到高中須到校工作的教職員、產業一線工作人員，如醫藥廠和農產品工廠工人、食物處理場所員工、郵局和法院員工、社工、醫院員工、快遞員、公車司機等。

24日開始，疫苗注射將進入第4組，對象是16至64歲，高危暴露和可能增加嚴重疾病風險的人，包括哮喘、癌症、腦血管疾病或有中風史、慢性腎病、1型或2型糖尿病、心臟疾病、高血壓 、免疫缺陷、智力和發育障礙、肝病、神經系統疾病、肺纖維化、 超重或肥胖、懷孕等，和一生吸煙100支以上者。

疫苗註冊：bit.ly/38ptRvR。

檢測 疫苗 高血壓

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