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喬州公立大學：所有校園秋季學期恢復正常

亞特蘭大訊
喬州大學系統宣布，所有喬州公立大學校園將於秋季恢復正常。圖為去年秋季開學時，喬治亞理工校園一雕像被戴上口罩。(美聯社)
喬州大學系統宣布，所有喬州公立大學校園將於秋季恢復正常。圖為去年秋季開學時，喬治亞理工校園一雕像被戴上口罩。(美聯社)

喬治亞州公立大學近日宣布所有校園將會在今年秋季學期恢復正常，包括教室、宿舍、餐廳和體育館會再度人聲鼎沸。喬州大學亦承諾將會協同其他機構和部門，繼續監控疫情傳播，針對有可能的變化採取相應的教學和管理措施。

喬州大學系統(University System of Georgia)的聲明中提到，此決定是基於未來幾個月內更廣泛的疫苗供應，繼而會有效控制住疫情。喬治亞州立大學(GSU)校長貝克(Mark Becker)表示，學校會在秋季全面恢復面授課程，期待校園再次欣欣向榮。

雖然疫苗普及是學校全面開學的一個原因，另一重要因素是學生來源問題。很多即將走入大學的高中生也在根據學校是否全面恢復而擇校。這也促使喬州大學考慮開放。

去年秋季和今年春季疫情嚴重，喬州大學26所校園內，有超過34萬名學生選修面授課程。雖然UGA和喬治亞理工(Georgia Tech)在去年秋季部分學生返校時，進行了廣泛的校內檢測以控制病毒傳播，但是其他喬州大學的校內檢測卻很少。去年秋天學生返校後，有幾個校園爆發了嚴重疫情，因而一些教職員仍對全面開放有些擔心。

本月初，州長坎普(Brian Kemp)已將疫苗資格擴大到包括PreK至12年級的教育工作者。雖然並未包括大學教職員，但是他們會在暑期或者初秋獲得接種。對於教職員工的疑惑，北喬州大學(University of North Georgia)的教務長吉爾(Chaudron Gille)在近期寫信給教職工，認為在秋季開學時，大學教職員工都已經或可以接種疫苗。

喬治亞大學(UGA)的暑期班將繼續提供面授和在線授課。其負責人表示，學校會繼續保持6呎社交距離並戴口罩的政策，但是由於班級少，教室多，暑假期間面授課程的空間反而增大。校方亦強調學校會隨時應對可能的疫情變化。(楊欣欣)

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