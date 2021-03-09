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亞馬遜三角區增設2配送站 創造數百工作

記者王明心／北卡羅來納州報導
亞馬遜已在加納設立物流中心，今年又將增設配送站。(谷歌地圖)
亞馬遜已在加納設立物流中心，今年又將增設配送站。(谷歌地圖)

北卡維克郡經濟發展局(Wake County Economic Development)日前宣布，網購龍頭亞馬遜(Amazon)已簽署租約，將在三角地區開設兩個新的配送站，增強遞送能力和速度，並創造數百個全職工作，每小時工資從15元起，各福利從第一天開始提供。

亞馬遜在美國有250多個配送站，目前北卡總共有8個，其中3個在三角地區。配送站是亞馬遜訂單執行過程的最後一環，包裹從亞馬遜的物流和分揀中心送到配送站，然後裝載到車輛上，運送給客戶。配送站為當地創業者提供業務機會，他們可靈活安排自己的快遞時間表，為亞馬遜遞送包裹。現在亞馬遜配送站的設計都以滿足電動送貨車的需求為原則，該公司預計在2022年將1萬輛電動送貨汽車送上路。

亞馬遜將在洛麗和加納(Garner)設立新配送站的消息，令當地官員非常興奮。亞馬遜之前已在加納設立物流中心，為當地帶來3000個工作，該市市長馬修本(Ken Marshburn)很高興現在又有數百個額外的就業機會。維克郡經濟發展局主任斯托林斯(Joe Stallings)認為亞馬遜決定在加納設立第二廠，表明該社區在三角地區具有戰略位置，適合企業選址。洛麗市長鮑德溫(MaryAnn Baldwin)慶賀亞馬遜的新擴展，相信將為該市疫情經濟重振工作增添力量。

亞馬遜 北卡 美國

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