目標2050年零排碳 北卡夏樂再建太陽能電站

杜克能源將於克里夫蘭郡(Cleveland)建設50兆瓦的Broad River太陽能發電廠。(杜克能源臉書)

總部在北卡 夏樂市的杜克能源(Duke Energy)為擴大其清潔能源產品組合，於克里夫蘭郡(Cleveland)開始建設50兆瓦Broad River太陽能發電廠。該計畫將由該公司的子公司擁有和營運，將在約500畝的土地上安裝超過17萬塊太陽能電池板，將為1萬2500戶家庭供電，預計今年底可投入商業營運。

該公司北卡州總裁Stephen De May說，太陽能將在該公司實現2050年零碳目標的過程中發揮重要作用。

根據北卡州的「可再生能源競爭性採購法」(Competitive Procurement for Renewable Energy)，該計畫必須設在需要能源容量的地方。 投標可來自任何公司，並可採用購電協議(PPA)，公用事業自行開發設施或公用事業資產收購的形式。

建設期間，該計畫將創造約120個工作。而除伴隨該計畫開發而帶來的間接經濟利益，例如服務和建築行業外，該廠還將為郡和地方學區 提供地方稅收，對當地社區產生積極的經濟影響，並為參與的土地所有者支付款項。

北卡由於獨特的氣候條件和地理位置，非常適合太陽能產業發展。根據太陽能產業協會的報告，截至2019年6月，北卡通過太陽能發電量占其發電量的5.81%，達5601兆瓦，在全美各州總安裝光伏發電量中排名第二，僅次於加州 。目前，杜克能源在北卡的能源網中維持著超過3300兆瓦的太陽能發電能力，並營運著40個太陽能設施。