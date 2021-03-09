疫情衝擊 達美、可口可樂去年業績慘 UPS、家得寶亮眼

消費者繭居在家，修繕和維護房屋花費大增，導致家得寶營收大漲20%。(家得寶臉書)

新冠疫情 重創喬治亞州許多公司，但有些大企業因此財富增加，有時是同一家公司內同時經歷損失和獲利。總部位於喬州的十大上市公司中，有七家去年營收 縮水。總共加起來，和前一年相比，獲利蒸發了220億。

據亞特蘭大憲報(AJC)報導，位於亞特蘭大的達美航空(Delta)經歷了公司史上最艱困的一年，從原本獲利48億變成虧損124億。

受到餐廳和便利商店暫停營業，以及音樂會和各種運動賽事取消的影響，可口可樂的飲料銷售量減少了6%，這是該公司自二次世界大戰以來最嚴重的一次年銷售量下滑，也是將近70年來的第二次衰退。

位於沙泉市(Sandy Springs)的諾威(Newell Brands)，旗下知名品牌包括Rubbermaid、Elmer's glue、Coleman、Mr. Coffee等，年營業額將近100億元。

疫情來襲後，消費者繭居在家，麵包機、食物儲存盒、果汁機、冰咖啡機及清潔用品銷量大增。諾威的真空包裝機產品變成它成長最快的品牌。

該公司其他生意卻一路下滑，包括戶外裝備和飲料箱乏人問津。因公司關閉，學校改上網課，文具用品也受到重創。

整體來看，諾威營業額下滑3%，2020年財報上損失了7億7000萬元。

但有些公司的生意卻蒸蒸日上。家得寶(Home Depot)去年的營業額大幅提高20%，因為繭居的消費者花錢在修繕和維護房屋上，這也帶動營建公司PulteGroup的業務成長。

聯合包裹服務公司(UPS)因受惠於電子商務熱潮，帳目上營收創新高，每天平均遞送包裹數比以前多將近300萬件。紐約證券交易所的母公司洲際交易所集團(Intercontinental Exchange)在大幅震盪的股市中，業績表現比以前更亮眼。

大流行重創許多企業，餐飲、旅遊、旅館、接待和個人服務業受創尤深。利潤薄、資金緊的小型企業面對極大的挑戰。

但投資顧問業者卻發現整體市場表現與他們原本預期的情況有所出入。投資顧問威里斯(Bob Willis)就表示，整體強勁和市場表現令他驚訝。失業率雖高踞不下，但民眾並未因此撙節，縮減開支。

這種繁榮盛景應歸功於聯邦挹注的大筆紓困金 。聯邦第一次撥款2.2兆元發放紓困金，幫助了消費者和企業，後於12月通過9000億元紓困方案，而前幾日參議院才又通過新一波1.9兆元的紓困方案。(林淑真)