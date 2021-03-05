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洛麗中文學校 社區分享中華文化

記者王明心／北卡羅來納州報導
洛麗中文學校展售吉祥書籤、中國結、年畫，為該校文化表演團募款。(記者王明心／攝影)
洛麗中文學校展售吉祥書籤、中國結、年畫，為該校文化表演團募款。(記者王明心／攝影)

北卡洛麗中文學校(RCLS)日前在凱瑞最熱鬧的商業街，台灣茶坊Cha House的店前廣場舉行新春義賣活動，除了為該校文化表演團隊募款外，也和社區民眾分享華人新春氣氛。

該校家長會長許惠玲說茶坊邀請中文學校和社區分享華人的新春喜慶氣息，她慨然答應，找了副校長和文化表演團隊負責人陳翰儀。陳翰儀心想剛好可以藉著農曆新年的主題，推廣洛麗中文學校和介紹台灣，也幫表演團隊義賣募款，籌募參加社區表演的車馬費用。

當天在茶坊前面，該校義工設攤為民眾寫書法卡片、展售吉祥書籤、中國結、燈籠，加州台灣畫家吳宜真贊助年畫，該校學生也穿上電音三太子的道具服裝招徠客人，引人注目。和女兒在購物中心逛街的Elaina Gebhardt被熱鬧的排場吸引，為她自己和女兒訂購了姓名書籤。

她說她在加州長大，那裡每一年都有農曆新年慶典，但搬到北卡後很少看到，很高興當天能在街頭遇到這樣的場景，尤其慶幸當天有女兒同行，能一起共享新春節慶。今年10歲的女兒Hope Gebhardt說學校在文化月時頂多是提提生肖，不會看到這麼多展示品。

陳翰儀說活動原本要在春節周末舉行，但那時天氣不佳，延至氣候溫暖的當天，有些家長特地帶著孩子來認識農曆新年，大家高興玩樂，又與舊雨新知一起閒話家常。

春聯、鞭炮和門神帶來喜氣的氣氛。(記者王明心／攝影)
春聯、鞭炮和門神帶來喜氣的氣氛。(記者王明心／攝影)
燈籠色彩繽紛、造型各異。(記者王明心／攝影)
燈籠色彩繽紛、造型各異。(記者王明心／攝影)
電音三太子在活動現場招徠客人，引人注目。(記者王明心／攝影)
電音三太子在活動現場招徠客人，引人注目。(記者王明心／攝影)
謝昌機和許惠玲為遊客書寫中文書籤，也教導遊客寫書法。(記者王明心／攝影)
謝昌機和許惠玲為遊客書寫中文書籤，也教導遊客寫書法。(記者王明心／攝影)

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