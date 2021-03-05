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製造業反彈 喬州出口額388億元列全美前十

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
2020年喬州汽車和零組件的出口額不減反增。(GAMA Georgia臉書)
2020年喬州汽車和零組件的出口額不減反增。(GAMA Georgia臉書)

雖然疫情重創了美國和全球貿易經濟，但喬治亞州2020年的出口額從前年的第12位躍升至去年的第10位，出口額達388億元。東南區的佛州也上榜，排名第六。

由於疫情造成封城，喬州的出口較前一年下降。像許多州一樣，該州仍然有巨額貿易逆差，從他國進口的商品多於出口。該州2020年12月的製造業工作也由前一年的40萬3300個掉至38萬9400個，約是之前的90%。

但是出口在2020年末回升。在年末最後三個月中，通過沙凡納港(Savannah)的出口比前一季增長了17%。喬州港口管理局稱，今年1月份出口再次成長。

出口之所以重要，是因其擴大了美國公司的市場並支撐製造業，而製造業通常對當地經濟產生較大的連鎖反應，同時其支付工資要高於平均。

喬州經濟發展署國際貿易部門副專員沃特斯(Mary Waters)表示，2020年全國出口下降14.4%，而喬州的出口下降不到此數字的一半。

喬州的出口得利於許多行業在疫情流行期間表現良好，例如航太、飛機、造紙和木材、汽車和農業等。同時，農業(占出口的10%)正隨著家禽、棉花和花生出口的強勁增長而反彈。

而去年表現不佳的行業，如石油和天然氣，在喬州的所占比重也較少。

總部位於亞特蘭大的Moore Colson CPAs and Advisors的製造業業務負責人法根(Christopher Fagan)說，隨著全球供應鏈的中斷，喬州某些出口的相對優勢可能是疫情中的意外收穫。

他表示，汽車和零組件的出口增長，表明國內生產已移到海外。「大量輸出的車輛顯示，此行業原先的供應鏈被打亂，然後重新洗牌。」

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，起亞(Kia)在西點市(West Point)擁有一家大型工廠，以往幾乎只為國內市場生產汽車。但是現在東南部有許多汽車廠，包括BMW、Mercedes、Volkswagen和本田(Honda)，都可利用沙凡納港輸出，供應海外市場的需要。起亞是喬州唯一的汽車製造廠，但該州有許多汽車零組件供應商。

法根說，另外像是總部設在沙凡納的灣流(Gulfstream)等民用飛機的訂單不受疫情影響，因為這通常兩年前就需先預訂。

他說，喬州因疫情造成的封城是有限的，該州在保持企業開放上相對積極努力，因此供應鏈所受打擊沒有他州那麼嚴重。

跨境貿易仍然非常不平衡，去年美國貿易逆差增長到創紀錄的6787億元。喬州進口了989億元的商品和服務，是出口額的兩倍多。

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