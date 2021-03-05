北卡疫苗接種 24日起開放3種資格者施打

北卡州長庫柏(Roy Cooper)表示，從24日開始，疫苗 接種安排將移至第4組：具醫療高風險者、遊民和未接種的囚犯。

自1月20日以來，該州收到的疫苗數增加了135％。

本周起，聯邦政府授權分發強生(Johnson & Johnson)疫苗，並有超過8萬劑抵達北卡。

3月10日，由聯邦政府支持的社區疫苗接種中心將在綠堡市(Greensboro)開業。該點是全國18個點之一，將幫助該州繼續覆蓋更多邊緣化和服務欠缺的社區。此站點將每周7天開放，每天最多可提供3000劑接種。

詳細疫苗資訊可查看：YourSpotYourShot.nc.gov。

橄欖樹基金會創始人曾廣斌醫生表示，美國疫情 在元月中旬到達高峰，出現奇跡般的「斷崖」式下降，每日新確診數由30萬，降至每日5至7萬；住院人數由每天1萬8000人，降至4000至6000人；死亡人數由每日5000人降至2000人左右。加上疫苗的推出，人們開始認為疫情真的要接近尾聲了。遺憾的是近一、兩周來，全美每日新確診數、住院人數及死亡人數下降速度明顯減緩，甚至停頓，少數地區開始反彈。

由於目前新冠疫情仍在較高水平(高於去年夏天)，接種疫苗達到群體免疫的時間可能仍需4至6個月，然而新的、傳染性較強的變異株開始加速流行，如果不繼續加強防疫，好不容易疫情好轉，可能很快又會惡化。曾援引世界衛生組織(WHO)數字，證實全球的新確診數在連續2個月減少後也開始回升，並認為與開放過早過快及病毒變異株加速流行有關。

值得注意的是，夏樂地區疫情改善在最近一周也開始減緩或停頓，目前在夏樂地區有4個區上周新發病人數開始上揚，加上最近當地檢測出英國變異株流行，因此防疫仍不能有絲毫懈怠。據CDC估計目前新冠英國變異株在美國約佔10%的病例。