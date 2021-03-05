佛州教師開打新冠疫苗

第48選區州眾議員黛西‧瑞瑞爾斯、佛州教育聯盟主席鄭鴻鈞及工作人員與預約注射的民眾交流。(記者陳文迪╱攝影)

由於白宮 指令要求迅速將疫苗 普及至教育者，通過聯邦零售藥房計劃(Federal Retail Pharmacy Program)擴大運送疫苗，在本月，不論任何年齡的K-12年級學校的教師，公交車司機和其他工作人員，將可以在佛羅里達州的主要零售商家，包括大眾超市(Publix)，沃爾瑪(Walmart)和CVS藥房接受疫苗接種。此為白宮首次推翻州長德桑提斯(Ron DeSantis)確定的優先事項。截至周四，德桑提斯關於接種疫苗資格的行政命令將K-12工作人員年齡限制在50歲以上。

另外，滿65以上老人及患有高危醫療風險人群接種疫苗限制，南佛州 退伍軍人醫療系統取消限制，變更周四起生效，聯邦管理的邁阿密VA醫療保健系統(Miami VA Healthcare System)中的患者，包括邁阿密戴德郡(Miami-Dade)、鮑爾郡(Broward)及蒙羅郡(Monroe)等郡的退伍軍人，無論年齡和醫療狀況如何，都可以接種COVID-19疫苗。疫苗免費，根據供應量提供，在四個站點供應，退伍軍人必須註冊且符合醫療福利，並可返回同一地點接種第二劑疫苗。預約可電話：(305)575-7000，或聯繫其護理團隊。邁阿密退伍軍人醫療疫苗接種計畫信息上網：https://www.miami.va.gov/services/covid-19-vaccines.asp。

由於疫苗預約不易，亞裔資源不足，佛州教育聯盟(Florida Educational Alliance)推出協助耆老預約疫苗，並向各層級機構反映及爭取社區疫苗預約注射，在主席鄭鴻鈞(Andrew Jeng)及志工的積極努力下，已陸續獲回應。在近日的一處Alianza church疫苗站點，成功獲該選區州眾議員黛西‧莫瑞爾斯(Daisy Morales)協助，保留2個時段疫苗劑量給社區人士預約，此間亞華裔社區數十人獲得預約及接種，許多家庭更通知符合年紀資格的外郡親友，有80多歲的老夫妻特別從西棕櫚灘(West Palm Beach)來奧蘭多打疫苗，老先生很開心，因為已經登記排隊很久了，但都沒收到接種通知。相同情況的泰國社區老人也有多人從湖郡(Lake)趕來接種。鄭鴻鈞表示，有些華人對注射疫苗有意見，尤其網路預約經常擠爆，讓一些老人意興闌珊，但他認為，有機會的話還是要早些接種，以保護健康。需要預約協助可電話：(321)439-5330。

佛州衛生廳4日報告，增6118例確診，總染疫人數193萬232例，死亡增120人，總死亡人數3萬1955人，含非居民568人；新增住院治療322病例，全州目前3556病例就醫中，累計就醫8萬1600病例。佛州人口2150萬，平均每11人即有1人染疫，全國染疫比同為11比1，全球則是68比1。死亡率比佛州每684人1人死於新冠，全國為633人比1，全球為3042比1。

截至3月4日，佛州共收到疫苗507萬4996劑，逾325萬8997人接種疫苗，181萬5999人已完成兩劑疫苗注射，滿65歲者逾246萬9337人接種疫苗。全州已逾1120萬8838人檢測，3日新病例陽性率5.37%，全部病例陽性率6.80%。中佛州染疫率約17.6%，死亡率逾17.2%，南佛州染疫約38.1%，死亡率33.3%。