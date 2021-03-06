美國家庭人壽保險AFLIC一覽

專業保險經紀人Belinda Shu

在疫情中您將竭盡所能保護您的親人，因為沒有一個人敢說在疫情中不會感染上病毒。人壽保險 將會是一種明智的選擇。無論您是要尋找臨時保險，還是要終身保險，您的家人即使在失去你後，也會有保障。

人壽保險是一種保障：保障因被投保人身故而造成經濟損失。若您不幸去世，人壽保險可以幫您的受益人繳付房屋貸款，或是提供喪葬費、遺產稅等大筆開銷。有現金價 值的終生人壽保險可以在您健在時，讓您借用其中累積的現金價值（但需繳付利息）作為緊急用途。

人壽保險是一個承諾：保險契約的一種，在保險生效和收到保費 之後，保險公司會承諾支付一筆保險金給您的保險受益人。

以AFLIC為例，目前提供的人壽保險有四種，以下資料可以幫助您進一步了解各類人壽保險。

一、傳統定期人壽保險Fully Underwriting Term Life分為10、15、20和30年的保費持平定期人壽保險。這類非永久性的保險是讓投保人在有限的預算下，獲得一定的人壽保障。其特色是：

•保費低廉：適合短程的目標，例如用以償還房屋貸款，學生貸款等，或是在孩子幼小時，為家庭提供額外的保障。特別適合45歲以下，保險預算較少的人群。

•允許續保，允許轉換。AFLIC的定期人壽保險通常是可以轉換的。在允許轉換期結束前，您有權將定期人壽保險轉換成終身人壽保險，不管您現在的健康情形如何，是否有投保的可能性，第一個月終身人壽保險免費。

•AFLIC獨家推出的DreamSecure Simplified Term：

o申請過程只要幾分鐘！不要體檢，不用預約跟進！不佔用您的時間，甚至您的身體，僅是有限的保險審核問卷！

o24~48小時的快速批准，保護您的家人和親人，就這麼簡單！

o允許小額投保：從5萬至15萬美元，保費經濟。對於首次購買者來說，這是一份再完美不過的壽險保單！

二、傳統儲蓄分紅終身人壽保險DreamSecure Whole Life永久性的人壽保險，只要您健在，而且定期繼續繳付保費就有保障。終身人壽保險保費不變，具有現金價值，是儲蓄手段的另一個好選擇。擔保的現金價值在日後緊急時可以提供不時之需，在退休時，您可以通過每月付款提供額外的收入。其特色是：保費通常是固定不變，可選擇有折扣的一次性付清，保證在10或者15年內付清。

三、DreamSecure Flexible Life Insurance：是有彈性的終生壽險。它也具有現金價值，保費持恆，但相對傳統的終生人壽保險而言，它提供具彈性的保額和保費。適合於生活上的變化，用以滿足人生不同階段的不同保護需要。保費具有彈性：投保人可以視當時的經濟情況，彈性地支付保費，甚至於在覺得必要時，停止支付，保留小額度的終生人壽保險。

本公司不提供萬能壽險，因為沒有保證，越老越貴。除非有明確規文保證，一般來說，萬能壽險不存在提前付清。換句話說，保費必須付到死。將來有一天您無法承擔付款，保單就會被無情地取消，您將血本無歸。

當看完了這麼多的保險種類，您要如何選擇？人壽保險投保會是您人生當中很重要的一個決定。在選擇時，保險利益、保費以及支付的能力都是您要參考的數據。請聯繫我們專業的團隊，幫您做出明智的決定。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。需要進一步的信息和諮詢，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。對於保單、合約等相關文件，僅提供英文版本。如有爭議，一律以保單和合約中的條款為準。