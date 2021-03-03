我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

美東南看板／3•7 北卡華人聯合會 談家庭草坪維護

本報訊

●北卡華人聯合會訂於7日(周日)晚間7時邀請北卡州大害蟲防治中心昆蟲學家夏育陸博士介紹草坪維護知識。夏博士將先用半小時時間做草坪知識的科普， 然後和觀眾進行問答互動。

Zoom ID：867 500 6623，密碼：6666666。(記者王政賢)

3•10經文處談台美合作

●拜登政府上台後，台美經濟互動邁向新里程，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處邀請中華民國(台灣)經濟部部長王美花及N95口罩核心材料發明人、前田納西大學教授蔡秉燚博士於10日(周三)上午11時，分別以「台美經貿合作的新契機」及「強化科學革新及衛生保健合作」為題，為經文處與亞特蘭大環球報合辦的「台灣：創新、投資與美國在亞洲貿易的未來」視訊演講。

座談會將由該報主編Trevor Williams主持、經文處處長王翼龍、經濟組組長陳新發、大亞特蘭大商會副總裁John Woodward、世界台商聯合總會候任總會長王德博士及梧桐創投公司專家尹立伯博士擔任與談人。演講及報名資訊可查詢：bit.ly/3e0CjVR。

3•13談疫情下網路犯罪

●美東南區中華學人協會，將於13日(周六)上午10時邀請到George Mason University黃建中教授，暢談「新冠疫情下的網路犯罪型態」。黃教授將在此線上座談中，運用數據分析指出新冠疫情中假藥、劣質醫療產品與疫苗等如何充斥線上銷售市場，並危及公衛安全。

此活動需先註冊：bit.ly/2NXYOQP。註冊完畢後將收到連結網址以參加活動。(記者林昱瑄)

疫情 亞特蘭大 台灣

上一則

華夏博根中文學校 元宵網路猜燈謎

下一則

迎春燈籠喜掛雲間 湖南同鄉會雲聯歡

延伸閱讀

北卡放寬居家隔離 取消宵禁

北卡放寬居家隔離 取消宵禁

北卡開放全州公校提案 遭州長否決

北卡開放全州公校提案 遭州長否決
Airbnb亞城設技術中心 帶來數百工作

Airbnb亞城設技術中心 帶來數百工作
北卡華聯雲端春晚 外地節目也來同歡

北卡華聯雲端春晚 外地節目也來同歡
北卡台鄉會 線上慶牛年

北卡台鄉會 線上慶牛年

疫情間工作變動 北卡躋身全美企業、個人遷入州前5名

疫情間工作變動 北卡躋身全美企業、個人遷入州前5名

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
蒂蒙斯在情人節暴風雪中得到一對奧斯汀夫婦救助。（ Timmons臉書）

風雪結緣 送貨女被陌生屋主收容六天躲災

2021-02-23 18:24
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？