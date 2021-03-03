美東南看板／3•7 北卡華人聯合會 談家庭草坪維護

●北卡華人聯合會訂於7日(周日)晚間7時邀請北卡州大害蟲防治中心昆蟲學家夏育陸博士介紹草坪維護知識。夏博士將先用半小時時間做草坪知識的科普， 然後和觀眾進行問答互動。

Zoom ID：867 500 6623，密碼：6666666。(記者王政賢)

3•10經文處談台美合作

●拜登政府上台後，台美經濟互動邁向新里程，駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處邀請中華民國(台灣 )經濟部部長王美花及N95口罩核心材料發明人、前田納西大學教授蔡秉燚博士於10日(周三)上午11時，分別以「台美經貿合作的新契機」及「強化科學革新及衛生保健合作」為題，為經文處與亞特蘭大環球報合辦的「台灣：創新、投資與美國在亞洲貿易的未來」視訊演講。

座談會將由該報主編Trevor Williams主持、經文處處長王翼龍、經濟組組長陳新發、大亞特蘭大商會副總裁John Woodward、世界台商聯合總會候任總會長王德博士及梧桐創投公司專家尹立伯博士擔任與談人。演講及報名資訊可查詢：bit.ly/3e0CjVR。

3•13談疫情 下網路犯罪

●美東南區中華學人協會，將於13日(周六)上午10時邀請到George Mason University黃建中教授，暢談「新冠疫情下的網路犯罪型態」。黃教授將在此線上座談中，運用數據分析指出新冠疫情中假藥、劣質醫療產品與疫苗等如何充斥線上銷售市場，並危及公衛安全。

此活動需先註冊：bit.ly/2NXYOQP。註冊完畢後將收到連結網址以參加活動。(記者林昱瑄)