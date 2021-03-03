北卡元宵節戲曲線上聯歡 藝術家、票友群英薈萃

北卡京劇社表演演唱「蝶戀」。(螢幕截圖)

由北卡 京劇社主辦、北卡戲曲聯誼會等社團協辦的北卡元宵節戲曲線上聯歡活動於日前舉行，匯聚了紐約 和北卡各地的京劇藝術家和票友。

來自紐約的兩位裘派傳人李海洋演唱了「野豬林」中精采唱段「大雪飄撲人面」；裘派花臉翟顯忠演唱了「鎖五龍」。當天還有北京 京劇藝術團體的藝術家金文蓓和原北京京劇院著名琴師錢啓明表演。錢啓明還是京劇理論家和聲腔藝術研究專家，在定居北卡後，為當地的京劇票友們擔任琴師，組織排練和演出。現定居夏樂的金文蓓畢業於中國戲曲學院，在多部著名電影中演出。

夏樂的京劇票友王飛揚馬上就年滿80歲了，當天她演唱了「楊門女將」中的著名唱段「風蕭蕭霧漫漫」，寶刀未老。

北卡京劇社社長楊清芬指出，該社目前有成員30多名。於2019年成立以來，積極參與社區文化活動，弘揚中華民族文化。這次元宵節戲曲聯歡是京劇社第一次對外專場演出，效果超出想像。感謝大家的努力及錢啓明老師的耐心指導。

三角地區和夏樂地區的20多位票友，都獻出自己的拿手唱段。另在兩位主持人薇妮、陳煜東和場監成林的密切合作下，三個小時的聯歡活動，在北卡京劇社集體壓軸表演「蝶戀」後圓滿結束。