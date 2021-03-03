談女性健康 醫師：放寬心、常運動、調飲食

柴青(右上)說，許多女性經期不正常，都與壓力相關。(螢幕截圖)

由於工作、孩子教育、家庭關係、繁忙家務等各種壓力，許多北美華裔女性在中年出現健康問題。因此，亞特蘭大 華裔女性健康協會籌畫了一系列中年女性健康免費講座，首場請到了在亞特蘭大執業的柴青醫師主講。

柴青是中國 廣州中山醫科大學博士，美國 醫師學會會員，美國家庭醫學協會專科。其診所治療內科常見疾病、皮膚病、肝病、婦科、兒科、老年科，並且也提供針灸、美容養顏、健檢體檢等服務。

柴青在講座中談論情緒、運動和飲食對於女性健康的影響。她說，長期壓力淺移默化會造成疾病：焦慮、精神憂慮，也可能導致高血壓、帶狀皰疹等，甚至會產生慢性器官病變。而現代女性許多經期不正常，無法順利懷孕，其實也與壓力相關。她說，女性心情要放寬，學會釋放壓力，身體才能保持健康狀態。

柴青表示，中國人說，人老腿先老，長期久坐不動是很不健康的。她說，運動隨時隨地都可做。像冬天天氣冷，可在家裡走，或是看電視時原地踏步走，對身體都是有幫助的。

關於飲食，柴青表示，中國人有句話禍從口出病從口入。吃的不對造成身體不適，像是煎、炸、辣都要特別注意。像是她自己腸胃比較弱，透過飲食調養，每天吃山藥薏仁。

她建議想減肥者：晚餐少吃碳水化合物，多吃菜和蛋白質。

她說，中國人說早餐吃得好，中餐吃多點，晚餐吃少點，是很有道理的。而她在廣東生活十幾年，講究煲湯，依照季節養生。她建議，春天將至，宜養肝，不要吃太酸的東西，而可用枸杞，山藥，加上牛尾調養。

而針對女性最關心的「美」，她說皮膚彈性取決於膠原纖維。若要補充膠原蛋白可食用黑豆海參湯，只要黑豆一把，海參一個，煮到海參化成水即可。不管任何體質任何人都可吃，沒有副作用，既補腎又養顏。

她也特別提到兩個女性容易形成的誤區：更年期及減肥。

她說，並不認為更年期後女性老得特別快。但許多廠商利用這種女性想延誤更年期到來的心理，銷售產品。而針對減肥，她說健康是最重要的，減肥是其次。許多人追求骨感，是不健康的。尤其50歲以後不要盲目減肥。

主辦單位表示，未來預計每月都會舉辦一次健康講座，以協助提高女性健康狀況。