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不顧民眾抗議 喬州眾議會通過限縮選民法案

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
周一喬州州議會外集結數十名人士，抗議HB531法案壓迫選民權益。(美聯社)
周一喬州州議會外集結數十名人士，抗議HB531法案壓迫選民權益。(美聯社)

即使民主黨人和民權組織聚集在喬治亞州州議會前，抗議共和黨推動的限縮選民投票可即性的法案，眾議會2日仍通過了立法。

眾議會531號法案(HB531)以97票對72票通過。將交由州參議會進行更多討論。

該法案是在去年底及今年初兩次創紀錄的投票率，導致民主黨在喬州總統選舉中以及兩席聯邦參議員決選後勝出所產生的。

此一法案影響層面包括將要求申請缺席投票者提出附照片的ID，限制選民可申請缺席投票的時間，限制選票投遞箱(ballot drop box)的位置以及何時可使用，並限制周末的提前投票時間等。

根據美聯社報導，這是共和黨議員今年在全國範圍內推動的大批選舉法案之一，將對選民帶來新的投票障礙。

共和黨人表示，在前總統川普及其盟友持續不實指控選舉詐欺之後，需要採取這項措施來恢復公眾對選舉的信心。

該法案主要支持者、共和黨眾議員弗萊明(Barry Fleming)說：此法案旨在使選民重新恢復對喬州選舉體制的信心。

但民主黨人表示，這項立法將進一步加劇川普的謊言，並將不成比例地嚴重影響有色人種選民。

民主黨眾議員香農(Renitta Shannon)說：自川普在11月大選中失敗，並在1月喬州決選結果扭轉參議院主導權後，共和黨人盡一切努力要削弱非裔和其他有色選民的聲音。

1日，有數十名抗議者聚集在州議會外反對該法，他們高呼「拒絕壓制選民」(say no to voter suppression)和「保護投票權」(protect the vote)。

「今天喬州準備好通過的法案，是全美最殘酷，最危險和最昂貴的選民鎮壓法案之一，這將使我們多年的艱苦努力的成果功虧一簣，」喬州全國有色人種協會(Georgia NAACP)主席伍德爾(Rev. James Woodall)在集會上表示。

周一稍晚時，喬州參議會倫理委員會批准了一項共和黨支持的法案，將喬州符合缺席投票者限制於65歲及以上，殘疾人士或選舉日不在選區的人。

目前喬州對於缺席投票申請資格並無限制，這是在2005年由共和黨所控制的議會通過的。

喬州眾議長拉斯頓(David Ralston)於議會聆聽HB531法案辯論。(美...
喬州眾議長拉斯頓(David Ralston)於議會聆聽HB531法案辯論。(美聯社)
周一州議會內有喬州國民兵部署。(美聯社)
周一州議會內有喬州國民兵部署。(美聯社)
民主黨的州眾議員考許(Angelika Kausche)於議會外發表演說。(美聯...
民主黨的州眾議員考許(Angelika Kausche)於議會外發表演說。(美聯社)

投票 喬州 共和黨

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