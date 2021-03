不顧民眾抗議 喬州眾議會通過限縮選民法案

周一喬州州議會外集結數十名人士,抗議HB531法案壓迫選民權益。(美聯社)

即使民主黨人和民權組織聚集在喬治亞州州議會前,抗議共和黨 推動的限縮選民投票 可即性的法案,眾議會2日仍通過了立法。

眾議會531號法案(HB531)以97票對72票通過。將交由州參議會進行更多討論。

該法案是在去年底及今年初兩次創紀錄的投票率,導致民主黨在喬州 總統選舉中以及兩席聯邦參議員決選後勝出所產生的。

此一法案影響層面包括將要求申請缺席投票者提出附照片的ID,限制選民可申請缺席投票的時間,限制選票投遞箱(ballot drop box)的位置以及何時可使用,並限制周末的提前投票時間等。

根據美聯社報導,這是共和黨議員今年在全國範圍內推動的大批選舉法案之一,將對選民帶來新的投票障礙。

共和黨人表示,在前總統川普及其盟友持續不實指控選舉詐欺之後,需要採取這項措施來恢復公眾對選舉的信心。

該法案主要支持者、共和黨眾議員弗萊明(Barry Fleming)說:此法案旨在使選民重新恢復對喬州選舉體制的信心。

但民主黨人表示,這項立法將進一步加劇川普的謊言,並將不成比例地嚴重影響有色人種選民。

民主黨眾議員香農(Renitta Shannon)說:自川普在11月大選中失敗,並在1月喬州決選結果扭轉參議院主導權後,共和黨人盡一切努力要削弱非裔和其他有色選民的聲音。

1日,有數十名抗議者聚集在州議會外反對該法,他們高呼「拒絕壓制選民」(say no to voter suppression)和「保護投票權」(protect the vote)。

「今天喬州準備好通過的法案,是全美最殘酷,最危險和最昂貴的選民鎮壓法案之一,這將使我們多年的艱苦努力的成果功虧一簣,」喬州全國有色人種協會(Georgia NAACP)主席伍德爾(Rev. James Woodall)在集會上表示。

周一稍晚時,喬州參議會倫理委員會批准了一項共和黨支持的法案,將喬州符合缺席投票者限制於65歲及以上,殘疾人士或選舉日不在選區的人。

目前喬州對於缺席投票申請資格並無限制,這是在2005年由共和黨所控制的議會通過的。