Airbnb亞城設技術中心 帶來數百工作

Airbnb近日宣布將在亞特蘭大 擴展其業務，這是近日最新的西岸科技公司在亞城擴張的案例。

該公司將於今年稍晚在亞城建立工程中心，將雇用數百名技術和非技術員工。

總部位於舊金山的Airbnb表示，亞特蘭大可以幫助改善員工的多樣性。Airbnb與微軟、蘋果、 Comcast和其他科技公司均選擇了亞特蘭大進行擴張，建立新的合作關係和慈善捐贈，其中大部分均集中在該市的非裔 勞動力上。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，該公司公共政策總監巴特勒(Laphonza Butler)表示，Airbnb希望到2025年將少數族裔人口比例從目前的12%增加到20%。 Airbnb還希望其女性員工在2025年之前可占一半，目前比例為47%。

在去年夏天的Black Lives Matter抗議潮之後，許多科技公司都將增加員工多樣性作為當務之急。

在該市龐大的非裔人口和高等教育(包括喬治亞理工學院和歷史悠久的黑人大學)的優勢下，亞城已成為非裔科技人才和企業家的最佳工作地。布魯金斯學會(Brookings Institute)在2016年進行的研究發現，在此從事科技業的非裔人數是舊金山的四倍。

Airbnb尚無透露其他擴張細節，例如辦公室位置或時間表。該州提供給Airbnb的經濟獎勵措施的細節也尚未公開。

但該公司表示，計畫將其收到的任何稅收優惠或經濟利益捐贈給亞特蘭大市，用於「社區影響計畫」(community impact initiatives)。

Airbnb表示已與亞城市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)和州長坎普(Brian Kemp)討論其戰略計畫，包括「促進亞城青年人平等獲得教育，發展和培訓機會」。

該公司還已經或計畫與Atlanta University Center、NAACP、羅素創新創業中心(Russell Center for Innovation and Entrepreneurship)和其他團體的大學建立關係。

Airbnb於12月進行了首次公開募股，其股價持續上漲。

不過，旅遊業高管稱，疫情 流行已經給旅遊業造成了衝擊，而且復甦速度預計將很慢。亞特蘭大會議及旅遊局(Atlanta Convention and Visitors Bureau)執行長佩特(William Pate)去年12月表示，亞特蘭大的酒店業預計要到下半年才會反彈。

Airbnb亦未能倖免。該公司日前表示，它原先預計在2019年底在亞城建立一個技術中心，但隨著疫情爆發而暫停了計畫。去年5月，該公司裁員了25%。