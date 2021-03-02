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北卡開放全州公校提案 遭州長否決

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡州長庫伯日前否決一項使更多學校系統開放的法案。(維克郡公校臉書)
北卡州長庫伯日前否決一項使更多學校系統開放的法案。(維克郡公校臉書)

北卡州長庫伯(Roy Cooper)上周五否決了一項將使更多學校系統開放的法案。未來幾天州長勢必將與立法機構的共和黨多數派對峙。

庫伯在否決信中說，學生在教室裡學得最好，並指出自研究報告發布只要戴口罩和做到其他安全措施，到校學習是安全的，他就敦促全州公校系統提供面對面教導。可是州議會37號法案使他和其他官員在疫情惡化時無法關閉學校，「這有違北卡衛福部和疾病控制中心的健康準則」。

WRAL電視台報導，該法案的確列出要保持社交距離及其他北卡衛福部規定的安全措施，但州長辦公室認為法案中的措辭模糊，擔心有些學校系統會在安全措施沒有完全到位前就開放。該法案還要求「A計畫」，就是無論年級高低，接受特殊教育的學生在很小的社交距離內，每周要有五天到校上課。

北卡眾議長穆爾(Tim Moore)說議員們確實努力尋找與州長的共同點，但現在必須先為學生和家庭站起來。他在聲明中說：「州長的否決忽視了絕望的家長、政策專家和學生，他們因州長拒絕讓他們重返教室而痛苦。」 州公共教育主管楚伊特(Catherine Truitt)批評州長這項否決，稱該法案允許學生安全返回教室，「本應是學生、家長和全州各學區的勝利，我很失望科學敵不過政治操作。」

北卡教育工作者協會(North Carolina Association of Educators，NCAE)主席凱利(Tamika Walker Kelly)在一聲明中表示，該法案「將不必要地危及教師和學生的健康安全。」共和黨議員指責州長迎合NCAE，該教師組織曾多次與庫伯和其他民主黨人結盟。議員稱隨著教師接種疫苗全面開展，州長和極左的NCAE沒有正當理由反對這項讓學區靈活開放的法案。該州上周三向教師開放了疫苗接種，距離所有教師完全接種完還需一段時間，但高級衛生官員表示，在完成接種之前，學校可以安全開學。

庫伯說他會在最近幾天向州議會領導人尋求改變方案，如果擔憂的事得到解決，他就會簽署該法案。

北卡 教育 社交距離

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