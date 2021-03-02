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「疫情助長人性暴力」亞城去年157起凶殺案 20年新高

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

2020年動盪不安，疫情、選舉、及各地抗議事件帶來多方衝擊，多地治安也惡化。亞特蘭大警方在去年共調查了157起凶殺案，明顯高於前一年的99起，是20多年來的新高。受害者包括了跟家人聖誕節外出購物遭流彈擊中的7歲孩童，因僅僅10多元的賣水糾紛遭槍殺的青少年，以及駕車尋仇者因錯認地址而遭誤殺的老人。

上周末，亞特蘭大就至少有12人遭槍擊，其中一人死亡。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，亞城去年凶案的受害者平均年齡為33歲。非裔121人，占了近80%，白人則有11名。受害者中有22名為女性，然大多數是非裔。死者中，包括一名亞裔男子和兩名拉丁裔男子。

受害者大多數是因槍傷致死。其他死因還包括窒息、鈍器重擊或被刺死。另有兩人被餓死及被車撞死。

案件大多數發生在傍晚和清晨。

其中有73件凶殺案發生在亞特蘭大西南部。77件發生在街道或停車場。

不僅亞特蘭大，喬治亞州多地去年的凶殺案件數量均上升。

至去年12月初，喬州調查局(GBI)將566起死亡歸因於凶殺案，高於2019年的529起。其中，谷內郡(Gwinnett)是凶殺案件增長最多的地區之一。在2019年，該地區共調查了30起凶殺案。到2020年，這一數字攀升至48起。

去年春季疫情爆發，學校及企業關閉，民眾居家隔離初期，亞城都會區的許多機構報告顯示犯罪率下降。然而根據各種警察機構的紀錄顯示，這種平靜並沒有持續多久。

包括阿伯尼(Albany)、梅肯(Macon)所在的比伯郡(Bibb)、沙凡納(Savannah)，以及亞城都會區附近郡縣，2020年的凶殺案件均激增。像是沙泉市(Sandy Springs)在去年共發生了六件凶案，遠高於前一年的僅一件。

底克甫郡(DeKalb)警察在2020年則調查了129起凶殺案，略高於2019年的125起。該郡執行長瑟蒙德(Michael Thurmond)表示，許多疫情大流行地區，凶殺案急劇增加。他說，新冠病毒所帶來的財務衝擊、焦慮和恐懼會助長人性中的暴力。

亞特蘭大 疫情 警察

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