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2021全美最佳旅遊地 佛州西礁島排第5

記者陳文迪／佛州報導
西礁島蝴蝶自然保留園區裡的蝴蝶之一。(取自佛州旅遊局)
西礁島蝴蝶自然保留園區裡的蝴蝶之一。(取自佛州旅遊局)

旅行平台Tripadvisor近日發布年度旅行者之選最佳旅遊勝地最佳獎項，2021全美25最佳旅遊勝地，佛州三地入榜，西礁島(Key West)排名第五，奧蘭多第14、邁阿密灘市第18；全美十大最熱門旅遊地佛州四地入榜，聖奧古斯汀(St. Augustine)第二名，佛邁爾斯(Ft Myers)第三，馬可島(Marco Island)第六，清水(Clearwater)第九； 聖奧古斯汀亦入榜世界最佳25熱門旅遊地排名第25，美國另有兩處入榜，田納西州的蓋特林斯堡(Gatlinburg)第五，維京群島的聖湯姆斯(St. Thomas)第11。

該獎項評選根據Tripadvisor在過去12個月內在全球各地的住宿、餐廳和景點所獲得的評論和評級的質量和數量。

入選全美最佳旅遊地第五名的西礁島因吸引總統來訪，有冬季白宮(Winter White House)之稱，島上曾是海明威(Ernest Hemingway)和威廉姆斯(Tennessee Williams)等文學巨匠的故鄉。全年都可活動，除了迷人的海灘、潛水和娛興設施，還有西礁島蝴蝶自然保留園(Key West Butterfly and Nature Conservatory)，乾龜島國家公園(Dry Tortugas National Park)，扎卡里堡泰勒歷史州立公園(Fort Zachary Taylor Historic State Park)，兒童友好的佛羅里達礁島生態發現中心(Florida Keys Eco-Discovery Center)等，超過858個景點。

最佳旅遊勝地前四名依序紐約市夏威夷毛伊(Maui, Hawaii)，拉斯維加斯、路易斯安那州紐奧良(New Orleans)，夏威夷的歐胡(Oahu, Hawaii)第六、夏威夷島(Island of Hawaii)第七，加州聖地牙哥第八，喬治亞州莎瓦娜(Savannah)第九，夏威夷的卡烏艾伊(Kauai, Hawaii)第十。全美25最佳旅遊地完整報告：https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Destinations-cPopular-g191。

西礁島蝴蝶自然保留園區裡的蝴蝶之一。(取自佛州旅遊局)
西礁島蝴蝶自然保留園區裡的蝴蝶之一。(取自佛州旅遊局)
邁阿密海灘市一景。(取自佛州旅遊局)
邁阿密海灘市一景。(取自佛州旅遊局)
西礁島有迷人的海灘勝景。(取自佛州旅遊局)
西礁島有迷人的海灘勝景。(取自佛州旅遊局)
聖奧古斯汀是美國最古老的城市之一。(取自佛州旅遊局)
聖奧古斯汀是美國最古老的城市之一。(取自佛州旅遊局)
除了主題樂園，奧蘭多也有許多景觀優美的河流及湖泊可供划舟嬉遊。(取自佛州旅遊局)
除了主題樂園，奧蘭多也有許多景觀優美的河流及湖泊可供划舟嬉遊。(取自佛州旅遊局)
聖奧古斯汀是美國最古老的城市之一。(取自佛州旅遊局)
聖奧古斯汀是美國最古老的城市之一。(取自佛州旅遊局)
西礁島蝴蝶自然保留園區裡的蝴蝶之一。(取自佛州旅遊局)
西礁島蝴蝶自然保留園區裡的蝴蝶之一。(取自佛州旅遊局)
旅遊諮詢網發布旅行者選擇的2021年最佳旅遊勝地評選。(網頁截圖)
旅遊諮詢網發布旅行者選擇的2021年最佳旅遊勝地評選。(網頁截圖)
聖奧古斯汀是美國最古老的城市之一。(取自佛州旅遊局)
聖奧古斯汀是美國最古老的城市之一。(取自佛州旅遊局)
奧蘭多迪士尼世界樂園一景。(取自佛州旅遊局)
奧蘭多迪士尼世界樂園一景。(取自佛州旅遊局)
邁阿密海灘一景。(取自佛州旅遊局)
邁阿密海灘一景。(取自佛州旅遊局)

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