佛州730 Publix藥房 全可打疫苗 逾65歲及一線醫護優先

佛州衛生廳2月26日疫情數據截圖。(佛州衛生廳)

州長計畫3月起為50歲以上及教師、執法人員、消防員等施打疫苗 。大眾超市(Publix)宣布26日起，全州所有730間商店藥房包括鮑爾 郡(Broward)和邁阿密戴德郡(Miami-Dade)新開設的136站點，都開放施打及預約，資格為滿65歲以上老人及與一線醫護人員。

鮑爾健康系統(Broward Health)周五起開始為18歲及以上的高風險人群提供疫苗。醫院發言人史密斯(Jennifer Smith)說，預約很快滿額，下周可能再開放。18歲以上人的高危人群需為下列疾病患者之一：氣喘、癌症、腦血管疾病Cerebrovascular Disease、慢性腎臟病、COPD、囊性纖維化Cystic Fibrosis、唐氏綜合症Down Syndrome、心臟病(如心力衰竭，冠狀動脈疾病或心肌病)、高血壓 ，血液或骨髓移植，免疫缺陷，HIV，使用皮質類固醇或使用弱化藥物或實體器官移植引起的免疫受損狀態，肝病，神經系統疾病如癡呆，超重或肥胖(BMI大於25)，懷孕，肺纖維化Pulmonary Fibrosis，鐮狀細胞病Sickle Cell Disease，吸菸，地中海貧血(Thalassemia)遺傳性血液病，1型及2型糖尿病等。申請預約時必須填寫同意書。

滿65歲及符合注射疫苗者，可上網預約在州或郡疫苗站點接種，先行註冊排隊，等候通知，網址：myvaccine.fl.gov。Publix超市藥房站點預約：publix.com/covid-vaccine/florida。

截至26日，佛州共收到及管理疫苗448萬3197劑，逾289萬5170人接種疫苗，158萬8027人已完成兩劑疫苗注射，滿65歲者逾219萬5956人已接種第一劑疫苗。