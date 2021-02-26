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喬州3/8起擴大疫苗接種資格 教師、病童父母也可打

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州在去年12月中收到第一批疫苗後，每周分配量降到12萬劑的低點，直到近日才又開始增加。本周預計將收到近20萬劑。(WXIA電視台)
喬州在去年12月中收到第一批疫苗後，每周分配量降到12萬劑的低點，直到近日才又開始增加。本周預計將收到近20萬劑。(WXIA電視台)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)周四宣布，將擴大現階段符合疫苗接種資格的族群至K至12年級的教師及學校工作人員、患病兒童的父母、有發展障礙的成年人以及其照顧者；這些族群將可於3月8日起開始接種。

坎普宣布此一消息是在聯邦食品藥物管理署(FDA)表示，嬌生公司(Johnson & Johnson)研發的新冠疫苗已符合緊急批准使用的條件的翌日。該疫苗只須一次注射，並且不像其他疫苗需要冷藏。

然而，根據疾病預防控制中心(CDC)的數據，喬州在疫苗接種比例上落後於45個州。情況比喬州更糟的是密西西比州、田納西州、德州和阿拉巴馬州

由於每個州人口數多寡不一，因此較好的比較基準是接種率。

喬州州長坎普(Brian Kemp)周一表示，幾周內將收到更多的劑量並已準備好使用。他說，目前該州已經接種了超過175萬劑，占目前所收到供應量的89％。

該州周一亦啟動了四個新的大型接種站，並建立了網站來幫助民眾註冊。

喬州在去年12月中收到第一批疫苗後，每周分配量降到12萬劑的低點，直到近日才又開始增加。本周喬州預計將收到近20萬劑疫苗。

根據11Alive報導，疫苗施打情況最好的是亞特蘭大都會區，其中至22日為止，以富頓郡(Fulton)已施打超過25萬劑最多，但即使是人口第二多的谷內郡(Gwinnett)，其已施打的疫苗數量仍未能與卡布郡(Cobb)或是底克甫郡(DeKalb)相比。

若依照族裔來區別，儘管非裔人口占該州的三分之一，卻只占了所有接種者的約17.6%，而僅有約1.6%的疫苗接種者為拉丁裔。白人接種者占了全體的67%，而亞裔則占了4%。

而喬州在首次注射兩個月後，目前該州僅有約6%的人口進行了完全疫苗接種。

喬州疫苗接種者以白人占67%為最大宗。(WXIA電視台)
喬州疫苗接種者以白人占67%為最大宗。(WXIA電視台)
疫苗施打數以亞特蘭大都會區為最高。其中富頓郡遙遙領先。(WXIA電視台)
疫苗施打數以亞特蘭大都會區為最高。其中富頓郡遙遙領先。(WXIA電視台)

疫苗 喬州 阿拉巴馬州

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