喬州3/8起擴大疫苗接種資格 教師、病童父母也可打

喬州在去年12月中收到第一批疫苗後，每周分配量降到12萬劑的低點，直到近日才又開始增加。本周預計將收到近20萬劑。(WXIA電視台)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)周四宣布，將擴大現階段符合疫苗 接種資格的族群至K至12年級的教師及學校工作人員、患病兒童的父母、有發展障礙的成年人以及其照顧者；這些族群將可於3月8日起開始接種。

坎普宣布此一消息是在聯邦食品藥物管理署(FDA)表示，嬌生公司(Johnson & Johnson)研發的新冠疫苗已符合緊急批准使用的條件的翌日。該疫苗只須一次注射，並且不像其他疫苗需要冷藏。

然而，根據疾病預防控制中心(CDC)的數據，喬州 在疫苗接種比例上落後於45個州。情況比喬州更糟的是密西西比州、田納西州、德州和阿拉巴馬州 。

由於每個州人口數多寡不一，因此較好的比較基準是接種率。

喬州州長坎普(Brian Kemp)周一表示，幾周內將收到更多的劑量並已準備好使用。他說，目前該州已經接種了超過175萬劑，占目前所收到供應量的89％。

該州周一亦啟動了四個新的大型接種站，並建立了網站來幫助民眾註冊。

喬州在去年12月中收到第一批疫苗後，每周分配量降到12萬劑的低點，直到近日才又開始增加。本周喬州預計將收到近20萬劑疫苗。

根據11Alive報導，疫苗施打情況最好的是亞特蘭大都會區，其中至22日為止，以富頓郡(Fulton)已施打超過25萬劑最多，但即使是人口第二多的谷內郡(Gwinnett)，其已施打的疫苗數量仍未能與卡布郡(Cobb)或是底克甫郡(DeKalb)相比。

若依照族裔來區別，儘管非裔人口占該州的三分之一，卻只占了所有接種者的約17.6%，而僅有約1.6%的疫苗接種者為拉丁裔。白人接種者占了全體的67%，而亞裔則占了4%。

而喬州在首次注射兩個月後，目前該州僅有約6%的人口進行了完全疫苗接種。