北卡台鄉會 線上慶牛年

(上圖)喜樂直笛團以「桃花過渡」祝福大家新春吉祥，莊文龍以「媽媽請你要保重」表達他的思親之情。(記者王明心／攝影)

北卡台灣 同鄉會為迎接牛年，在網路上舉行春節慶祝會，駐亞特蘭大台北經濟文化辧事處處長王翼龍與僑教中心主任賴麗瑩均向大家拜年，鄉親也以台灣歌曲、台語吉祥話、布袋戲解說等節目，帶來充滿台味的春節慶典。

自稱「被留級」的2020年會長謝金朱因疫情 改選不易，繼續留任。和她一起留級的還有全部理事，加上新增的幹部，陣容堅強，老中青三代皆有，他們向鄉親自我介紹，並致上拜年賀詞。

王翼龍惋惜因疫情緣故，上任以來尚未造訪北卡，他和兩位副領事鐘賢玉、張弘遠介紹了辦事處在政務、領務、文宣上的業務。曾來北卡兩次的賴麗瑩向大家拜年，歡迎僑民提供建言。

去年雖然遭逢疫情，同鄉會仍舉辦多次活動，播放的回顧幻燈片內容包括春節、228演說、捐贈口罩和防護衣、呼籲進入聯合國、中秋節台灣小吃便當等。洛麗中文學校推出電音三太子鼓隊和福爾摩沙兒童舞蹈團的舞蹈；台音合唱團唱著輕快的台語賀年歌，兒童也用台語唱「咱的寶貝」；歌唱比賽得主莊文龍以一曲「媽媽請你要保重」，表達思親之情；喜樂直笛團以「桃花過渡」祝福新春吉祥。

台福教會的牧師和會友藉由接力製作蘿蔔糕的方式，在切蘿蔔、炒配料、調味、蒸煎的過程中，輪流說台語吉祥話，並分享應景的聖經經文。布袋戲老師蕭建平解說布袋戲的演變過程，讓大家對這個台灣民俗藝術有更深的了解。

節目過程不時穿插抽獎活動，今年的獎項豐富，除了來自亞特蘭大辦事處、僑委會、全美臺灣同鄉會、台灣人公共事務會的贊助外，當地的保險公司、房地產公司，和多位鄉親都慷慨支持。謝金朱感謝大家在疫情中依然熱情參與，期望明年能恢復正常，大家又可相聚歡慶。