該不該打疫苗？喬州教師意願分歧

在過去幾周，聲援喬治亞州教師應被列入接種COVID-19疫苗 的聲浪越來越大，然而該州的調查顯示，教育 工作者在針對是否接種疫苗上意見分歧。

根據11Alive網站報導，喬州 資料庫中的20萬教育工作者中，只有略多於10萬人表示他們想要接種疫苗。

即使在亞特蘭大都會區也存在明顯的意見分歧。底克甫郡(DeKalb)有75%的教師想要接種疫苗，谷內郡(Gwinnett)約2萬5000名教師中有55%表達其意願，在卡布郡(Cobb)，這數字僅有35%。

農村地區也有相似的差距。喬州南部Ben Hill郡約500名教育人員中，超過88%的人表示會接種疫苗；距其南部約一小時車程的貝瑞安郡(Berrien)，比例僅有16%。

喬州的調查數據顯示，與早期的醫護人員不同，不願接種疫苗不僅局限於該州農村地區。

喬州西南部的克來郡(Clay)只有63名教師，三分之二表示願意接種；但位於亞城都會區的克來頓郡(Clayton)，只有36%願意打疫苗。

而富頓郡(Fulton)表示尚未針對其教師進行調查，估計約有60%願施打，而此調查數據中未包括亞特蘭大公立學校。