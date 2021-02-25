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奧蘭多7學生 晉級全美初高中藝術大賽

記者陳文迪／佛州報導
盧琳娜(Linna Lu)獲金鑰獎的油畫作品「海洋」(Ocean)。(范新林提供)
盧琳娜(Linna Lu)獲金鑰獎的油畫作品「海洋」(Ocean)。(范新林提供)

2021全美初高中藝術及寫作大賽(The Scholastic Art & Writing Awards)大區域州際賽區成績揭曉，奧蘭多地區七學生的作品獲金鑰獎，將晉級全國比賽。

七名晉級學生包括17歲的劉安語(Sherise Lyou)以6件作品組「演化」(Evolution)獲藝術作品集(Art Portfolio)金鑰獎，另有作品獲2銀鑰和2榮譽獎；16歲的馬瑞舸(Ruige Ma)以素描頭像作品「奶奶手裡的轉經輪」獲金鑰獎，另有一作品獲銀鑰獎；17歲的盧琳娜(Linna Lu)以油畫作品「海洋」獲金鑰獎；14歲的徐舒羽(Stella Xu)和16歲的石宇彤(Yutong Shi)各以素描頭像作品「距離」和「望著遠方的年輕人」獲金鑰獎；馮凱茹(Ruby Feng)獲一金鑰和二榮譽獎；母天儀(Michelle Mu)獲一金鑰和一榮譽獎。

全美初高中藝術和寫作大獎賽成立於1923年，為美國規模最大、歷史最悠久的藝術競賽，以七年級到12年級學生為對象選拔優秀作品，全美50州分為五個州際大區域競賽，每個州際大區涵蓋十州，各州際大區域金鑰作品將晉級全國賽，從中評選出金銀鑰獎項。今年全美有近33萬件作品參選。

劉安語獲金鑰獎的藝術作品集(Art Portfolio)，6件作品集「演化」(E...
劉安語獲金鑰獎的藝術作品集(Art Portfolio)，6件作品集「演化」(Evolution)之一發現(Discovery)。(范新林提供)
石宇彤(Yutong Shi)獲金鑰獎的素描頭像作品「望著遠方的年輕人」。(范新...
石宇彤(Yutong Shi)獲金鑰獎的素描頭像作品「望著遠方的年輕人」。(范新林提供)
馬瑞舸(Ruige Ma)獲金鑰獎的素描頭像作品「奶奶手裡的轉經輪」。(范新林提...
馬瑞舸(Ruige Ma)獲金鑰獎的素描頭像作品「奶奶手裡的轉經輪」。(范新林提供)
徐舒羽(Stella Xu)的素描頭像作品「距離」獲金鑰獎。(范新林提供)
徐舒羽(Stella Xu)的素描頭像作品「距離」獲金鑰獎。(范新林提供)

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