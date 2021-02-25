州長：50歲以上、教師等 下月打疫苗

佛州衛生廳2月24日疫情數據。(佛州衛生廳)

截至24日，佛州 共收到及管理疫苗 428萬4627劑，逾279萬2118人接種疫苗，149萬2509人已完成兩劑疫苗注射，滿65歲者逾211萬5581人已接種第一劑疫苗。本周預計可收聯邦疫苗41萬4430劑，最大數量將配發至大眾超市(Publix)藥房，下周可收到輝瑞及莫德納疫苗預計可增至45萬劑。隨著疫苗劑量增加，州長宣布，下月起可為50歲以上及教師、執法人員、消防員等施打疫苗，細節將盡快公布。

沃爾瑪 周四將在鮑爾郡(Broward)、奧蘭多及傑城(Jacksonville)三地的停車場開設彈出式疫苗診所(pop-up vaccine clinics)直通疫苗接種站(Drive-thru)，在未來三周內為3000名65歲以上的老年人和直接與患者接觸的醫護人員接種疫苗。站點提供輝瑞BioNTech疫苗，疫苗免費，不需要保險，有興趣預約注射第一劑者可電：(833)886-0023。

佛州有100多家沃爾瑪和山姆會員商店(Sam’s Club)提供疫苗。沃爾瑪疫苗預約：walmart.com/COVIDvaccine，山姆會員店：samsclub.com/covid。

大眾超市(Publix)將從州收到7萬劑，但未說明每個商店將獲得多少劑。州將發送7340劑疫苗給棕櫚灘郡，給鮑爾郡2萬9480劑，4萬6090劑給邁阿密戴德郡。

年滿65歲及符合注射疫苗者，可上網預約接種，先行註冊後等候通知，網址：myvaccine.fl.gov。

佛州衛生廳24日報告增7128例確診，總染疫人數188萬5661例，死亡增129人，總死亡人數3萬878人，含非居民538人，就醫增265病例，全州共4077人住院治療，累計就醫總數7萬9675人。檢測11萬8244人，陽性率5.99%。最近的七日確診率為4萬1034例，比先前的4萬6347例低，七日死亡人數1029人，低於先前為1103人。